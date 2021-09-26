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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210926/vedmak-1751852502.html
Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак"
Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак" - РИА Новости, 26.09.2021
Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак"
Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон популярного сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам романов польского... РИА Новости, 26.09.2021
2021-09-26T10:14
2021-09-26T10:14
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон популярного сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского."Экстренное сообщение: третьему сезону "Ведьмака" официально быть! ...Обещаем, что второй сезон выйдет раньше третьего", - говорится в сообщении компании в Twitter.По данным Netflix, выход второго сезона запланирован на 17 декабря 2021 года.Сериал "Ведьмак" снят по мотивам одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2019 года на стриминговом сервисе Netflix. Работа над вторым сезоном началась в феврале 2020 года, его съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе.
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netflix, новости культуры, кино и сериалы
10:14 26.09.2021
 
Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак"

Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак" по мотивам романов Сапковского

© NetFlix (2019)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон популярного сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского.
"Экстренное сообщение: третьему сезону "Ведьмака" официально быть! ...Обещаем, что второй сезон выйдет раньше третьего", - говорится в сообщении компании в Twitter.
По данным Netflix, выход второго сезона запланирован на 17 декабря 2021 года.
Сериал "Ведьмак" снят по мотивам одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2019 года на стриминговом сервисе Netflix. Работа над вторым сезоном началась в феврале 2020 года, его съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе.
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