https://ria.ru/20210926/vedmak-1751852502.html

Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак"

Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак" - РИА Новости, 26.09.2021

Netflix анонсировал третий сезон сериала "Ведьмак"

Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон популярного сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам романов польского... РИА Новости, 26.09.2021

2021-09-26T10:14

2021-09-26T10:14

2021-09-26T10:14

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал третий сезон популярного сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского."Экстренное сообщение: третьему сезону "Ведьмака" официально быть! ...Обещаем, что второй сезон выйдет раньше третьего", - говорится в сообщении компании в Twitter.По данным Netflix, выход второго сезона запланирован на 17 декабря 2021 года.Сериал "Ведьмак" снят по мотивам одноименной серии романов польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2019 года на стриминговом сервисе Netflix. Работа над вторым сезоном началась в феврале 2020 года, его съемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса, производство возобновилось в августе.

https://ria.ru/20210923/spears-1751434750.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

netflix, новости культуры, кино и сериалы