Анкара предложила провести встречу по Сирии в Турции, заявил Лаврентьев
Спецпредставитель Лаврентьев: Анкара предложила провести встречу по Сирии в Турции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев на конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. 30 января 2018
НУР-СУЛТАН, 22 дек - РИА Новости. Турция предложила свою площадку для проведения встречи глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии, вопрос будет изучен, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Мы договорились предварительно о проведении министерской встречи Астанинской тройки. Наши турецкие партнеры любезно предлагают свою площадку для проведения такой встречи. Этот вопрос мы отработаем в рабочем порядке", - сообщил Лаврентьев на брифинге.
В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.