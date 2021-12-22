https://ria.ru/20211222/vstrecha-1764924778.html

Анкара предложила провести встречу по Сирии в Турции, заявил Лаврентьев

Анкара предложила провести встречу по Сирии в Турции, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 22.12.2021

Анкара предложила провести встречу по Сирии в Турции, заявил Лаврентьев

Турция предложила свою площадку для проведения встречи глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии, вопрос будет изучен, сообщил спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:20

2021-12-22T15:20

2021-12-22T15:20

война в сирии

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война в сирии

александр лаврентьев

нур-султан

россия

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НУР-СУЛТАН, 22 дек - РИА Новости. Турция предложила свою площадку для проведения встречи глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии, вопрос будет изучен, сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев."Мы договорились предварительно о проведении министерской встречи Астанинской тройки. Наши турецкие партнеры любезно предлагают свою площадку для проведения такой встречи. Этот вопрос мы отработаем в рабочем порядке", - сообщил Лаврентьев на брифинге.В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20211222/lavrov-1764898789.html

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в мире, иран, оон, война в сирии, александр лаврентьев, нур-султан, россия