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Болгары послали НАТО воевать на Аляску
"На Аляску!" Болгары посоветовали НАТО воевать в другом месте - РИА Новости, 22.12.2021
Болгары послали НАТО воевать на Аляску
Читатели изданий "Дневник" и "Факты" резко отреагировали на планы Североатлантического альянса разместить дополнительные силы на территории Болгарии из-за... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:28
2021-12-22T18:18
болгария
румыния
der spiegel
нато
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели изданий "Дневник" и "Факты" резко отреагировали на планы Североатлантического альянса разместить дополнительные силы на территории Болгарии из-за ситуации на Украине.Многие сочли это намерение опасным и призвали страны НАТО, желающие повоевать, делать это в другом месте."Если они хотят воевать с Россией, пусть воюют на Аляске. Почему США нужно вести войну через буфер из европейских стран? НАТО должна предоставлять нам хорошую военную подготовку и экипировку по выгодной цене, не входя в нашу страну, но США используют нас как платформу для военных целей. Плохая сделка", — посетовал Midas."У нас нет общей границы с Россией, зачем в Болгарию ввозить еще оружие? Между нами три страны — Румыния, Молдова и Украина! Идиотизм!" — возмутился Конник."Это Россия-то стянула войска к Украине? Нужно спросить у НАТО: где еще находиться российским войскам? Может, американцы хотят, чтобы они отошли на Чукотку? Пусть делают уроки и хорошенько перечитают, что написал Путин", — отметил Dejmos."Спасибо, но нет. Не хочу становиться мишенью", — подчеркнул Pariah."Да хватит! Нам только войск НАТО не хватает, уж тогда будем цвести и пахнуть! Что нас ждет, если пустим их на нашу территорию? Благополучие, рост экономики, высокие зарплаты и пенсии? Как бы не так! И на кой черт они нам тогда сдались? А если придут турки? Не кажется ли разным "демократам и либералам-троцкистам", что это откат на 143 года назад? Огромному числу болгар это напомнит новое завоевание Болгарии соседями с юго-востока! — выразил мнение Ogiigo."Ну да, неоднозначно: кучка предателей — за, а народ — против. Это мы уже проходили, результат известен — народный суд", — подытожили читатели.Ранее немецкое издание Spiegel писало, что глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс на секретной встрече по видеосвязи с руководителями военных ведомств государств-партнеров выступил с идеей о формировании в Болгарии и Румынии двух контингентов численностью до 1500 человек в рамках миссии альянса Enhanced Forward Presence.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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болгария, румыния, der spiegel, нато, россия
15:28 22.12.2021 (обновлено: 18:18 22.12.2021)
 
"На Аляску!" Болгары посоветовали НАТО воевать в другом месте

Болгарские читатели: если страны НАТО хотят воевать, пусть делают это на Аляске

© AP Photo / Mediafax/Andreea AlexandruВоенные учения США, Румынии и Болгарии. Румыния, 2015 год
Военные учения США, Румынии и Болгарии. Румыния, 2015 год - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© AP Photo / Mediafax/Andreea Alexandru
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Читатели изданий "Дневник" и "Факты" резко отреагировали на планы Североатлантического альянса разместить дополнительные силы на территории Болгарии из-за ситуации на Украине.
Многие сочли это намерение опасным и призвали страны НАТО, желающие повоевать, делать это в другом месте.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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"Если они хотят воевать с Россией, пусть воюют на Аляске. Почему США нужно вести войну через буфер из европейских стран? НАТО должна предоставлять нам хорошую военную подготовку и экипировку по выгодной цене, не входя в нашу страну, но США используют нас как платформу для военных целей. Плохая сделка", — посетовал Midas.
"У нас нет общей границы с Россией, зачем в Болгарию ввозить еще оружие? Между нами три страны — Румыния, Молдова и Украина! Идиотизм!" — возмутился Конник.
"Это Россия-то стянула войска к Украине? Нужно спросить у НАТО: где еще находиться российским войскам? Может, американцы хотят, чтобы они отошли на Чукотку? Пусть делают уроки и хорошенько перечитают, что написал Путин", — отметил Dejmos.
"Спасибо, но нет. Не хочу становиться мишенью", — подчеркнул Pariah.
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"Да хватит! Нам только войск НАТО не хватает, уж тогда будем цвести и пахнуть! Что нас ждет, если пустим их на нашу территорию? Благополучие, рост экономики, высокие зарплаты и пенсии? Как бы не так! И на кой черт они нам тогда сдались? А если придут турки? Не кажется ли разным "демократам и либералам-троцкистам", что это откат на 143 года назад? Огромному числу болгар это напомнит новое завоевание Болгарии соседями с юго-востока! — выразил мнение Ogiigo.
"Ну да, неоднозначно: кучка предателей — за, а народ — против. Это мы уже проходили, результат известен — народный суд", — подытожили читатели.
Ранее немецкое издание Spiegel писало, что глава Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс на секретной встрече по видеосвязи с руководителями военных ведомств государств-партнеров выступил с идеей о формировании в Болгарии и Румынии двух контингентов численностью до 1500 человек в рамках миссии альянса Enhanced Forward Presence.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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