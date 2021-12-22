18:54 22.12.2021 (обновлено: 19:02 22.12.2021)
В Самарской области состоялся розыгрыш викторины "Вакцинация – это жизнь"
В Самарской области состоялся финальный розыгрыш викторины "Вакцинация – это жизнь"
© Фото предоставлено правительством Самарской области Финальный розыгрыш викторины "Вакцинация – это жизнь" состоялся в Самарской области
© Фото предоставлено правительством Самарской области
САМАРА, 22 дек – РИА Новости. Финальный розыгрыш викторины "Вакцинация – это жизнь!" состоялся в Самарской области, жительница Похвистнево выиграла квартиру, а жительница Жигулевска – автомобиль, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня, 22 декабря, состоялся третий, финальный, розыгрыш викторины "Вакцинация – это жизнь!", стартовавшей на территории Самарской области 15 ноября. В прямом эфире был разыгран уникальный призовой фонд: квартира, автомобиль и 1000 сертификатов номиналом по 4000 рублей", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, обладателем новой однокомнатной квартиры стала Любовь Фатерова из поселка Венера города Похвистнево, автомобиль выиграла жительница Жигулевска Татьяна Леонова. Всего в финальном розыгрыше участвовал 530 561 уникальный номер.
"Безусловно, мы можем отметить, что год был самым необычным и одним из самых тяжелых не только для системы здравоохранения, но и, наверное, для всех жителей Самарской области, для страны и в целом для всего мира. Наша область пережила вместе со всеми субъектами РФ несколько волн пандемии. Сейчас можно отметить, что чуть легче стала эпидемиологическая ситуация, но по-прежнему у нас открыто 31 лечебное учреждение, где развернуты ковидные койко-места. И, к сожалению, более 3 тысяч наших земляков остаются сейчас в больницах. Мы видим небольшое снижение эпидемиологического напряжения, и этому, безусловно, способствуют меры, предпринимаемые правительством для сдерживания распространения COVID-19, в том числе большим подспорьем стала и проводимая викторина. У нас в регионе положительный темп вакцинации, на сегодняшний день более 1,6 миллиона жителей нашего региона прошли первый этап вакцинации", – цитирует пресс-служба заместителя министра здравоохранения Самарской области Павла Золотарева.
"Результат вакцинации на сегодняшний день есть. Министерство здравоохранения проделало колоссальную работу, и сегодня уже высвобождаются койки и перепрофилируются обратно отделения, которые были отданы под работу с ковидными пациентами. То есть появляется возможность работать медикам не только с темой ковида, но и с другими не менее важными направлениями. Сыграла викторина? Конечно. И этот опыт, я считаю, надо повторять", - приводит пресс-служба слова председателя комиссии по общественному контролю общественной палаты Самарской области, заслуженного врача РФ Галины Гусаровой.
Викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Перечень всех номеров – победителей викторины опубликован на сайте "Карта жителя Самарской области". Также уточнить информацию можно по номеру телефона горячей линии: 8-800-511-63-03.