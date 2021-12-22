https://ria.ru/20211222/ubiystvo-1764879698.html
Система видеонаблюдения в Москве снизила число убийств в 2,5 раза
Система видеонаблюдения в Москве снизила число убийств в 2,5 раза - РИА Новости, 22.12.2021
Система видеонаблюдения в Москве снизила число убийств в 2,5 раза
Благодаря системе видеонаблюдения число убийств в Москве снизилось в 2,5 раза, квартирных краж - в 13 раз, хищения машин - в 9 раз, а погибших в ДТП - в 2 раза, РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:41
2021-12-22T12:41
2021-12-22T12:41
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Благодаря системе видеонаблюдения число убийств в Москве снизилось в 2,5 раза, квартирных краж - в 13 раз, хищения машин - в 9 раз, а погибших в ДТП - в 2 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчета в Мосгордуме."Цифровые технологии вносят огромный вклад и в повышение безопасности москвичей. Благодаря внедрению системы видеонаблюдения мы добились радикального снижения преступности и дорожного травматизма. Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж - в 13 раз, хищения автомобилей - в 9 раз, погибших в ДТП - в два раза", - сообщил Собянин.По его словам, дальнейшая задача - совершенствовать эти технологии, чтобы с каждым годом все районы Москвы становились более спокойными и безопасными для повседневной жизни.
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общество, москва, сергей собянин
Система видеонаблюдения в Москве снизила число убийств в 2,5 раза
Мэр Москвы Собянин: cистема видеонаблюдения снизила число убийств в столице в 2,5 раза