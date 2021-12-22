https://ria.ru/20211222/tomenko-1764887051.html

Томенко: пандемия не привела к падению экономики Алтайского края

Томенко: пандемия не привела к падению экономики Алтайского края - РИА Новости, 22.12.2021

Томенко: пандемия не привела к падению экономики Алтайского края

О состоянии экономики Алтайского края, точках роста региональной экономики и векторах социального развития в интервью РИА Новости рассказал губернатор... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:06

2021-12-22T13:06

2021-12-22T13:06

алтайский край

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О состоянии экономики Алтайского края, точках роста региональной экономики и векторах социального развития в интервью РИА Новости рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.- Виктор Петрович, насколько пандемия коронавируса оказала влияние на экономику края?- Экономического падения не было ни в 2021, ни даже в 2020 году. Тогда по отношению к 2019 году был даже рост, составивший 0,1%. В этом году валовый региональный продукт достигнет 700 миллиардов рублей. Рост по отношению к предыдущему году составит 3%.- Каковы тенденции развития промышленности?- Рост промышленного производства к концу года составит 2-2,5% по отношению к 2020 году. Мы ожидаем примерно 128 миллиардов рублей инвестиций. Если отбросить инфляцию и ценовой фактор, то мы получим примерно показатели предыдущего года. Мы не упали, но в номинальных показателях остались на уровне.- Какие отрасли наиболее популярны среди инвесторов?- Вложения в инфраструктуру, развитие социальной сферы, туризм, санаторно-курортная деятельность. С холдинговой компанией "Сигма" мы подписали перспективный проект по строительству объемом от 10 до 15 миллиардов рублей. Продолжаются проекты у компании "Сибирь-Полиметаллы". Ситуация стабильна, процесс идет, провалов нет.- Каков размер зарплат бюджетников в регионе?- Средняя зарплата составит 33 тысячи рублей, на 10% больше, чем в 2020 году.- Алтайский край является экспортером агропродукции на рынки РФ и за границу, однако цены на них в регионе повышаются. Почему?- Повышение цен - часть общемировой тенденции. Цена не зависит от места производства. Например, наш регион потребляет лишь 5% производимой им гречки. Остальное уходит на экспорт. Но если в стране растут цены, то Алтайский край никуда не денется. Однако стоимость продуктов в регионе осталась одной из самых низких. У нас - самая дешевая в Сибири гречка. Во всей стране четыре региона, где она дешевле. Из 24 продуктов питания (согласно анализу Росстата) на 22 цены ниже, чем по стране.- Есть ли возможность регулировать рост цен?- Безусловно. Надо формировать уровень заработной платы для бюджетников, меры по социальной поддержке, пенсионному обеспечению.- Разрыв рождаемости и смертности достиг в этом году самого большого значения за последние десятилетия – 19 тысяч родившихся на 43 тысячи умерших. Как администрация края планирует исправить положение?- В первую очередь, это – следствие демографической ямы 90-х годов. Кроме того, высокая смертность - результат пандемии. Меры предпринимаются. Это и финансовая поддержка семей с детьми, единовременные выплаты, федеральный и краевой материнские капиталы. Создаются места в детских садах и яслях. Треть расходов по всем нацпроектам приходятся на "Демографию".- Как обстоит дело с вакцинацией от ковида?- Вакцинированы 995 тысяч человек. К концу года перевалим за миллион. Но, чтобы достичь коллективного иммунитета, надо привить 90% населения. Взрослого населения у нас – 1,8 миллиона. Еще 600 тысяч человек не привились. Надо уговорить, убедить. В том числе личным примером. В январе 2022 года я пройду ревакцинацию.- Хватает ли уровня коммунальных тарифов для решения проблем ЖКХ?- Сегодняшний уровень тарифов не позволяет эффективно обновлять теплоисточники и сети. На это нужны деньги, которых в муниципалитетах не хватает. Мы больше миллиарда в год выделяем на помощь местным властям. Край первым пошел на долгосрочное регулирование тарифов на тепло, которое дает возможность оперативно устранять проблемы с возмещением затрат в течение нескольких лет.- Какова ситуация в аграрном секторе?- Сельское хозяйство - гордость региона. Собрано 5,9 миллионов тонн зерновых и зернобобовых (второй результат за последние 120 лет), 1,7 миллионов тонн технических и масличных культур – абсолютный рекорд.

https://ria.ru/20211220/ekonomika-1764538001.html

https://ria.ru/20211126/altay-1760879965.html

https://ria.ru/20211129/vaktsinatsiya-1761273513.html

https://ria.ru/20201209/agrarii-1588431810.html

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экономика, интервью, алтайский край, виктор томенко, россия