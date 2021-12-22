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Российские тесты выявляют все варианты коронавируса, заявил глава "Вектора"

Российские тесты выявляют все варианты коронавируса, заявил глава "Вектора" - РИА Новости, 22.12.2021

Российские тесты выявляют все варианты коронавируса, заявил глава "Вектора"

Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты вируса, в том числе и "омикрон", их модификация не требуется, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T21:02

2021-12-22T21:02

2021-12-22T21:02

распространение коронавируса

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

коронавирус в россии

ринат максютов

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты вируса, в том числе и "омикрон", их модификация не требуется, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."Российские тест-системы надежно выявляют все варианты нового коронавируса, которые известны в мире, в том числе вариант "омикрон". Какой-либо модификации в российских ПЦР тест-системах не требуется",- сказал Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус в россии, ринат максютов, омикрон-штамм коронавируса