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Российские тесты выявляют все варианты коронавируса, заявил глава "Вектора"
Российские тесты выявляют все варианты коронавируса, заявил глава "Вектора" - РИА Новости, 22.12.2021
Российские тесты выявляют все варианты коронавируса, заявил глава "Вектора"
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты вируса, в том числе и "омикрон", их модификация не требуется, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:02
2021-12-22T21:02
2021-12-22T21:02
распространение коронавируса
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
коронавирус в россии
ринат максютов
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты вируса, в том числе и "омикрон", их модификация не требуется, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."Российские тест-системы надежно выявляют все варианты нового коронавируса, которые известны в мире, в том числе вариант "омикрон". Какой-либо модификации в российских ПЦР тест-системах не требуется",- сказал Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", коронавирус в россии, ринат максютов, омикрон-штамм коронавируса
Российские тесты выявляют все варианты коронавируса, заявил глава "Вектора"
Глава "Вектора" Максютов заявил, что российские тесты выявляют все варианты коронавируса