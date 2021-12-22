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В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”

В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон” - РИА Новости, 22.12.2021

В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”

В научных организациях Роспотребнадзора разработан тест, способный не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу "омикрон" это или нет, заявил директор ГНЦ РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T23:48

2021-12-22T23:48

2021-12-22T23:48

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

ринат максютов

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В научных организациях Роспотребнадзора разработан тест, способный не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу "омикрон" это или нет, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов."В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно разработаны тест-системы, которые не только позволяют выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют вариант "омикрон". То есть фактически используя такую тест-систему, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, это вариант "омикрон" или нет ", - сказал Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Он отметил, что тест-системы разработаны и проходят лабораторные исследования, при необходимости они будут зарегистрированы и начнут применяться.

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, ринат максютов, омикрон-штамм коронавируса