https://ria.ru/20211222/ssha-1764858847.html

В Совфеде заявили, что Россия сможет обойтись без американских смартфонов

В Совфеде заявили, что Россия сможет обойтись без американских смартфонов - РИА Новости, 22.12.2021

В Совфеде заявили, что Россия сможет обойтись без американских смартфонов

Россия сможет решить вопросы с поставками на внутренний рынок смартфонов, автозапчастей, компонентов самолетов, если США пойдут на такие санкции, заявил РИА... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:22

2021-12-22T11:22

2021-12-22T11:22

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия сможет решить вопросы с поставками на внутренний рынок смартфонов, автозапчастей, компонентов самолетов, если США пойдут на такие санкции, заявил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на источник в администрации американского президента о том, что США в случае обострения на Украине рассматривают возможность ограничения импорта смартфонов, автозапчастей, основных компонентов самолетов в РФ."В любом случае, мы сможем обойтись без их поставок. У нас есть свои разработки, есть другие рынки", - сказал Абрамов. Он подчеркнул, что Россия всегда находила решение ситуаций, несмотря на противозаконное санкционное давление Вашингтона. "По поставкам смартфонов - это выстрелить себе в ногу", - добавил сенатор.Абрамов также выразил недоумение в связи с постоянными разговорами западных политиков о якобы вероятном обострении на границе РФ и Украины. "Это все фантазии", - отметил он. По мнению законодателя, подобное нагнетание ситуации - это желание надавить на Россию в экономическом плане.

https://ria.ru/20211216/sanktsii-1764137319.html

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общество, сша, совет федерации рф, иван абрамов, россия