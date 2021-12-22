https://ria.ru/20211222/sammit-1764921173.html
Токаев приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ
Токаев приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ - РИА Новости, 22.12.2021
Токаев приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 декабря посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, сообщил его... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:08
2021-12-22T15:08
2021-12-22T15:21
казахстан
санкт-петербург
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касым-жомарт токаев
россия
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АЛМА-АТА, 22 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 декабря посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали."Двадцать восьмого декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ", - написал пресс-секретарь в Instagram. Уали отметил, что встречи в таком формате в канун Нового года уже стали традицией."В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации. Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - добавил он.
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казахстан, санкт-петербург, снг, в мире, касым-жомарт токаев, россия
15:08 22.12.2021 (обновлено: 15:21 22.12.2021)
Токаев приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ
Президент Казахстана Токаев приедет на неформальный саммит СНГ в Петербурге 28 декабря