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Токаев приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ

Токаев приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ - РИА Новости, 22.12.2021

Токаев приедет в Петербург на неформальный саммит СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 декабря посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, сообщил его... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:08

2021-12-22T15:08

2021-12-22T15:21

казахстан

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снг

в мире

касым-жомарт токаев

россия

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АЛМА-АТА, 22 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 декабря посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали."Двадцать восьмого декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ", - написал пресс-секретарь в Instagram. Уали отметил, что встречи в таком формате в канун Нового года уже стали традицией."В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации. Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", - добавил он.

https://ria.ru/20211208/lukashenko-1762688019.html

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казахстан, санкт-петербург, снг, в мире, касым-жомарт токаев, россия