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МИД пригрозил Германии ответными мерами из-за отключения вещания RT DE
МИД пригрозил Германии ответными мерами из-за отключения вещания RT DE - РИА Новости, 22.12.2021
МИД пригрозил Германии ответными мерами из-за отключения вещания RT DE
Германия, зачищая свое информпространство, вынуждает Россию принять ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:58
2021-12-22T17:08
германия
россия
в мире
берлин (город)
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Германия, зачищая свое информпространство, вынуждает Россию принять ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отключение немецкого канала RT от спутникового вещания."Продолжая практику зачистки своего информпространства в худших традициях цензуры, правительство Германии осознанно подводит нас к необходимости принятия ответных мер", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.У Москвы есть все основания расценивать действия официального Берлина "как неопровержимое доказательство его изначальной определяющей роли в организации многолетнего разнопланового давления на российское СМИ и травли его сотрудников", указала она."Германские власти окончательно расписались в решимости грубо пренебрегать основополагающими принципами демократического общества и идти на прямые нарушения своих обязательств по международному праву, чтобы исключить доступ граждан страны к каким-либо альтернативным источникам информации. При этом считаем абсолютно неприемлемой практику оказания принудительного воздействия на оператора спутниковой связи в обход установленных упомянутой Конвенцией процедур урегулирования споров", - подчеркнула Захарова.Ранее телеканал сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке - RT DE. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии, и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нем позаботятся".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным, это прямое препятствование работе журналистов. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.
https://ria.ru/20211222/rt-1764939631.html
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германия, россия, в мире, берлин (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, телеканал rt
16:58 22.12.2021 (обновлено: 17:08 22.12.2021)
 
МИД пригрозил Германии ответными мерами из-за отключения вещания RT DE

Захарова: Германия, отключая от вещания RT DE, вынуждает Россию принять ответные меры

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Германия, зачищая свое информпространство, вынуждает Россию принять ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отключение немецкого канала RT от спутникового вещания.
"Продолжая практику зачистки своего информпространства в худших традициях цензуры, правительство Германии осознанно подводит нас к необходимости принятия ответных мер", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 16:19
Правительство Германии отказалось комментировать снятие с вещания RT DE
У Москвы есть все основания расценивать действия официального Берлина "как неопровержимое доказательство его изначальной определяющей роли в организации многолетнего разнопланового давления на российское СМИ и травли его сотрудников", указала она.
"Германские власти окончательно расписались в решимости грубо пренебрегать основополагающими принципами демократического общества и идти на прямые нарушения своих обязательств по международному праву, чтобы исключить доступ граждан страны к каким-либо альтернативным источникам информации. При этом считаем абсолютно неприемлемой практику оказания принудительного воздействия на оператора спутниковой связи в обход установленных упомянутой Конвенцией процедур урегулирования споров", - подчеркнула Захарова.
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 16:14
В Общественной палате предложили запретить вещание Deutsche Welle в России
Ранее телеканал сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке - RT DE. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии, и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нем позаботятся".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным, это прямое препятствование работе журналистов. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 15:11
Симоньян надеется, что Москва ответит на исключение RT DE из вещания
 
ГерманияРоссияВ миреБерлин (город)МоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровМария ЗахароваТелеканал RT
 
 
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