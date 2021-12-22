https://ria.ru/20211222/rt-1764949745.html

МИД пригрозил Германии ответными мерами из-за отключения вещания RT DE

МИД пригрозил Германии ответными мерами из-за отключения вещания RT DE - РИА Новости, 22.12.2021

МИД пригрозил Германии ответными мерами из-за отключения вещания RT DE

Германия, зачищая свое информпространство, вынуждает Россию принять ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:58

2021-12-22T16:58

2021-12-22T17:08

германия

россия

в мире

берлин (город)

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155191/68/1551916833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38e493c84cffdb340df58f3d1a095b6a.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Германия, зачищая свое информпространство, вынуждает Россию принять ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отключение немецкого канала RT от спутникового вещания."Продолжая практику зачистки своего информпространства в худших традициях цензуры, правительство Германии осознанно подводит нас к необходимости принятия ответных мер", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.У Москвы есть все основания расценивать действия официального Берлина "как неопровержимое доказательство его изначальной определяющей роли в организации многолетнего разнопланового давления на российское СМИ и травли его сотрудников", указала она."Германские власти окончательно расписались в решимости грубо пренебрегать основополагающими принципами демократического общества и идти на прямые нарушения своих обязательств по международному праву, чтобы исключить доступ граждан страны к каким-либо альтернативным источникам информации. При этом считаем абсолютно неприемлемой практику оказания принудительного воздействия на оператора спутниковой связи в обход установленных упомянутой Конвенцией процедур урегулирования споров", - подчеркнула Захарова.Ранее телеканал сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке - RT DE. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии, и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нем позаботятся".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным, это прямое препятствование работе журналистов. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Россия вынуждена будет ответить на отказ в вещании телеканала RT DE в Германии.

https://ria.ru/20211222/rt-1764939631.html

https://ria.ru/20211222/zapret-1764938042.html

https://ria.ru/20211222/rt-1764922009.html

германия

россия

берлин (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, в мире, берлин (город), москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, мария захарова, телеканал rt