https://ria.ru/20211222/rt-1764876715.html

В RT раскритиковали снятие канала RT DE со спутникового вещания в Европе

В RT раскритиковали снятие канала RT DE со спутникового вещания в Европе - РИА Новости, 22.12.2021

В RT раскритиковали снятие канала RT DE со спутникового вещания в Европе

Телеканал RT назвал неправомерными действия немецкого медиарегулятора, вынудившего оператора спутниковой связи снять RT DE с вещания в Европе, и выразил... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:30

2021-12-22T12:30

2021-12-22T15:24

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Телеканал RT назвал неправомерными действия немецкого медиарегулятора, вынудившего оператора спутниковой связи снять RT DE с вещания в Европе, и выразил уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке."Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать. Регулятор заставил Eutelsat 9В исключить RT DE из своей сетки вещания на основании своих беспочвенных и противоречащих действительности заявлений", - приводится заявление пресс-службы RT в Telegram-канале.Подчеркивается, что в RT считают действия немецкого регулятора "незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке"."Наши зрители по-прежнему могут смотреть RT DE на сайте https://de.rt.com/livetv/, через Smart TV, а также через мобильное приложение RT News", - добавили в пресс-службе.Ранее телеканал сообщил, что запускает новостной канал на немецком языке - RT DE. Глава немецкого медиарегулятора Ева Флекен заявила, что у канала якобы нет лицензии на вещание в Германии и объявила о начале расследования. Глава европейского органа по надзору за СМИ Тобиас Шмид признался, что новый канал RT вызывает раздражение и что "о нём позаботятся".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ФРГ, не имея никаких юридических оснований, делает все, чтобы вещание телеканала на немецком языке RT DE со спутника было невозможным, это прямое препятствование работе журналистов.

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Гендиректор RT Алексей Николов прокомментировал прекращение вещания RT DE Комментарий генерального директора RT Алексея Николова о прекращении вещания RT DE 2021-12-22T12:30 true PT4M08S

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медиа - общество, технологии, rt deutsch, телеканал rt, россия