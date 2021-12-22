https://ria.ru/20211222/rt-1764874458.html
В МИД пообещали реакцию на исключение телеканала RT DE из сети вещания
В МИД пообещали реакцию на исключение телеканала RT DE из сети вещания - РИА Новости, 22.12.2021
В МИД пообещали реакцию на исключение телеканала RT DE из сети вещания
Москва отреагирует на то, что Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить телеканал RT DE из вещания, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:20
2021-12-22T12:20
2021-12-22T12:32
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телеканал rt
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Москва отреагирует на то, что Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить телеканал RT DE из вещания, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Берлин заставил оператора европейской спутниковой связи исключить RT DE из вещания. Это факт преследования средства массовой информации, информационная сегрегация. Реакция не заставит себя ждать", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, rt deutsch, телеканал rt, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:20 22.12.2021 (обновлено: 12:32 22.12.2021)
В МИД пообещали реакцию на исключение телеканала RT DE из сети вещания
Представитель МИД Захарова: Москва отреагирует на исключение канала RT DE из сети вещания