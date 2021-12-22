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Зарубежные представительства РЭЦ поделились опытом с коллегами из регионов
Зарубежные представительства РЭЦ поделились опытом с коллегами из регионов - РИА Новости, 22.12.2021
Зарубежные представительства РЭЦ поделились опытом с коллегами из регионов
Зарубежные представительства Российского экспортного центр (входит в ВЭБ.РФ) в Азербайджане и Узбекистане в октябре-декабре провели стажировки для Центров... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:43
2021-12-22T14:43
экономика
российский экспортный центр
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Зарубежные представительства Российского экспортного центр (входит в ВЭБ.РФ) в Азербайджане и Узбекистане в октябре-декабре провели стажировки для Центров поддержки экспорта Нижнего Новгорода, Белгорода и Тулы, по итогам которых были организованы 162 бизнес-встречи в разных форматах для региональных экспортеров, сообщает РЭЦ."В этом году мы впервые запустили такой формат – стажировки сотрудников региональных Центров поддержки экспорта в представительствах РЭЦ за границей. Мы благодарны ЦПЭ за то, что они поддержали эту инициативу. За один месяц стажировки сотрудникам ЦПЭ при поддержке зарубежных представительств РЭЦ удалось не только организовать бизнес-миссии для компаний-экспортеров своих регионов, но и получить практические результаты", - рассказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.По ее словам, синергия РЭЦ и региональных Центров поддержки экспорта продемонстрировала отличные результаты. "Учитывая, что многие ЦПЭ заинтересованы в обмене опытом и подобном формате взаимодействия, мы планируем продолжить практику таких стажировок и в 2022 году", - отметила Тагирова.По итогам встреч компании-участники бизнес-миссий обсуждают конкретные условия сделок и поставок на 2022 год. А белгородская компания ООО "НПП "Юникорн" уже заключила экспортный контракт с азербайджанской GreenStream на поставку сантехнических и инженерных изделий на сумму 5,9 миллиона рублей.Бизнес-миссии региональных экспортеров организовывали сотрудники ЦПЭ совместно с зарубежными представительствами РЭЦ. Всего в мероприятиях приняли участие более 20 компаний.В Баку результатом совместной работы представительства и специалистов ЦПЭ Нижегородской и Белгородской областей Екатерины Башевой и Ивана Чеботарева стали бизнес-миссия четырех экспортеров из Нижегородской области: производителя лакокрасочных материалов, растворителей и технических жидкостей "КЕТОН", производителя дробильно-сортировочного оборудования "Дробмаш", производителя пиломатериалов "Борская лесная компания" и производителя террасной доски из ДПК, заборов, ограждений и ступеней "Ренткар".Также были организованы бизнес-миссии девяти компаний из Белгородской области из самых разных отраслей: от строительства до пищевой продукции, от АПК до легкой промышленности, производства медицинского и стоматологического оборудование. В числе компаний - НПП "Юникорн", ТД "Мега Тойс" и Белгородский гидромеханический завод.В Ташкенте результатом совместной работы представительства РЭЦ и Ильи Рыжова, ведущего менеджера по ВЭД Тульского регионального фонда "Центр поддержки предпринимательства", стала бизнес-миссия для девяти компаний из Тульской области: производителя столбов для сельского хозяйства "Винпроф", производителя теплообменного оборудования ИП Емельянов Е.О., Тульского завода горно-шахтного оборудования, Ясногорского насосного завода, производителя продуктов питания "Белевская пастила", производителя товаров народного потребления "Хозсфера", производителя высоконапорных трубных систем "Энергомаш", производителя косметики "Красивое начало" и интегратора промышленных роботов и технологий автоматизации "ТОЗ-Робототехника".
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экономика, российский экспортный центр, россия
14:43 22.12.2021
 

Зарубежные представительства РЭЦ поделились опытом с коллегами из регионов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Зарубежные представительства Российского экспортного центр (входит в ВЭБ.РФ) в Азербайджане и Узбекистане в октябре-декабре провели стажировки для Центров поддержки экспорта Нижнего Новгорода, Белгорода и Тулы, по итогам которых были организованы 162 бизнес-встречи в разных форматах для региональных экспортеров, сообщает РЭЦ.
"В этом году мы впервые запустили такой формат – стажировки сотрудников региональных Центров поддержки экспорта в представительствах РЭЦ за границей. Мы благодарны ЦПЭ за то, что они поддержали эту инициативу. За один месяц стажировки сотрудникам ЦПЭ при поддержке зарубежных представительств РЭЦ удалось не только организовать бизнес-миссии для компаний-экспортеров своих регионов, но и получить практические результаты", - рассказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.
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По ее словам, синергия РЭЦ и региональных Центров поддержки экспорта продемонстрировала отличные результаты. "Учитывая, что многие ЦПЭ заинтересованы в обмене опытом и подобном формате взаимодействия, мы планируем продолжить практику таких стажировок и в 2022 году", - отметила Тагирова.
По итогам встреч компании-участники бизнес-миссий обсуждают конкретные условия сделок и поставок на 2022 год. А белгородская компания ООО "НПП "Юникорн" уже заключила экспортный контракт с азербайджанской GreenStream на поставку сантехнических и инженерных изделий на сумму 5,9 миллиона рублей.
Бизнес-миссии региональных экспортеров организовывали сотрудники ЦПЭ совместно с зарубежными представительствами РЭЦ. Всего в мероприятиях приняли участие более 20 компаний.
В Баку результатом совместной работы представительства и специалистов ЦПЭ Нижегородской и Белгородской областей Екатерины Башевой и Ивана Чеботарева стали бизнес-миссия четырех экспортеров из Нижегородской области: производителя лакокрасочных материалов, растворителей и технических жидкостей "КЕТОН", производителя дробильно-сортировочного оборудования "Дробмаш", производителя пиломатериалов "Борская лесная компания" и производителя террасной доски из ДПК, заборов, ограждений и ступеней "Ренткар".
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Также были организованы бизнес-миссии девяти компаний из Белгородской области из самых разных отраслей: от строительства до пищевой продукции, от АПК до легкой промышленности, производства медицинского и стоматологического оборудование. В числе компаний - НПП "Юникорн", ТД "Мега Тойс" и Белгородский гидромеханический завод.
В Ташкенте результатом совместной работы представительства РЭЦ и Ильи Рыжова, ведущего менеджера по ВЭД Тульского регионального фонда "Центр поддержки предпринимательства", стала бизнес-миссия для девяти компаний из Тульской области: производителя столбов для сельского хозяйства "Винпроф", производителя теплообменного оборудования ИП Емельянов Е.О., Тульского завода горно-шахтного оборудования, Ясногорского насосного завода, производителя продуктов питания "Белевская пастила", производителя товаров народного потребления "Хозсфера", производителя высоконапорных трубных систем "Энергомаш", производителя косметики "Красивое начало" и интегратора промышленных роботов и технологий автоматизации "ТОЗ-Робототехника".
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центрРоссия
 
 
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