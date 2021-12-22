https://ria.ru/20211222/refinansirovanie-1764882859.html

ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки

ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки - РИА Новости, 22.12.2021

ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки

ВТБ предложил клиентам возможность рефинансировать ипотечный кредит без визита в банк. На данный момент услуга доступна во Владивостоке, Волгограде, Воронеже,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:48

2021-12-22T12:48

2021-12-22T12:48

новости компаний - экономика

втб

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. ВТБ предложил клиентам возможность рефинансировать ипотечный кредит без визита в банк. На данный момент услуга доступна во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Красноярске и Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба банка.В первом квартале 2022 года проект будет масштабирован на всю страну.Заемщикам, которые хотят перевести свою ипотеку в ВТБ, достаточно оформить заявку на новый кредит на сайте банка. Получив новый жилищный кредит, клиент должен будет обратиться в банк, кредит которого он рефинансирует, для снятия обременения с объекта залога. Далее документы автоматически будут направлены на регистрацию залога в Росреестр, а после регистрации заемщик получит электронный пакет документов.Сегодня рефинансирование занимает около 20% от общего объема всех ипотечных выдач ВТБ. За 11 месяцев этого года более 84 тысяч заемщиков других банков снизили ставку после перевода своих кредитов в ВТБ. Объем сделок составил около 192 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20211209/ipoteka-1762902559.html

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