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Источник: депутаты от ЛДПР повесили в Госдуме баннер о Рашкине и лосе
Источник: депутаты от ЛДПР повесили в Госдуме баннер о Рашкине и лосе - РИА Новости, 22.12.2021
Источник: депутаты от ЛДПР повесили в Госдуме баннер о Рашкине и лосе
Депутаты от ЛДПР продемонстрировали в зале пленарных заседаний Госдумы плакат, в сообщении на котором упоминался депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин и лось,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:26
2021-12-22T12:26
общество
москва
валерий рашкин
госдума рф
кпрф
лдпр
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР продемонстрировали в зале пленарных заседаний Госдумы плакат, в сообщении на котором упоминался депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин и лось, которого тот ранее застрелил, рассказал РИА Новости источник в Госдуме."Депутаты от ЛДПР растянули баннер, на котором написали о Рашкине, и про лося там было еще", - рассказал собеседник агентства.Валерию Рашкину на данный момент запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00. Срок действия запрета Басманный суд Москвы установил до 13 февраля.Фабула уголовного дела сводится к тому, что в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон "Лада Ларгус", а затем уехали, полагает следствие.Как и положено по закону, дело против Рашкина возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.
https://ria.ru/20211118/rashkin-1759645863.html
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общество, москва, валерий рашкин, госдума рф, кпрф, лдпр, дело о незаконной охоте с участием рашкина
12:26 22.12.2021
 
Источник: депутаты от ЛДПР повесили в Госдуме баннер о Рашкине и лосе

Источник: депутаты от ЛДПР растянули в зале заседаний Госдумы баннер о Рашкине и лосе

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР продемонстрировали в зале пленарных заседаний Госдумы плакат, в сообщении на котором упоминался депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин и лось, которого тот ранее застрелил, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.
"Депутаты от ЛДПР растянули баннер, на котором написали о Рашкине, и про лося там было еще", - рассказал собеседник агентства.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 15:02
Жириновский прокомментировал признание Рашкина в убийстве лося
Валерию Рашкину на данный момент запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00. Срок действия запрета Басманный суд Москвы установил до 13 февраля.
Фабула уголовного дела сводится к тому, что в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон "Лада Ларгус", а затем уехали, полагает следствие.
Как и положено по закону, дело против Рашкина возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 15:17
Знакомый Валерия Рашкина раскрыл подробности инцидента с лосем
 
ОбществоМоскваВалерий РашкинГосдума РФКПРФЛДПРДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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