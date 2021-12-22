Источник: депутаты от ЛДПР повесили в Госдуме баннер о Рашкине и лосе
Источник: депутаты от ЛДПР растянули в зале заседаний Госдумы баннер о Рашкине и лосе
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР продемонстрировали в зале пленарных заседаний Госдумы плакат, в сообщении на котором упоминался депутат ГД от КПРФ Валерий Рашкин и лось, которого тот ранее застрелил, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.
"Депутаты от ЛДПР растянули баннер, на котором написали о Рашкине, и про лося там было еще", - рассказал собеседник агентства.
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Валерию Рашкину на данный момент запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получить корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00. Срок действия запрета Басманный суд Москвы установил до 13 февраля.
Фабула уголовного дела сводится к тому, что в ночь с 28 на 29 октября в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон "Лада Ларгус", а затем уехали, полагает следствие.
Как и положено по закону, дело против Рашкина возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.
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