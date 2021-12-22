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В Петербурге объявили о вводе QR-кодов для общепита и ТЦ со 2 января

В Петербурге объявили о вводе QR-кодов для общепита и ТЦ со 2 января - РИА Новости, 22.12.2021

В Петербурге объявили о вводе QR-кодов для общепита и ТЦ со 2 января

Власти Санкт-Петербурга решили ограничить посещение кафе и ресторанов и предприятий розничной торговли без QR-кодов со 2 января 2022 года, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:49

2021-12-22T11:49

2021-12-22T15:50

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здоровье - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга решили ограничить посещение кафе и ресторанов и предприятий розничной торговли без QR-кодов со 2 января 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации города.Соответствующие изменения в постановление правительства от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов."Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января. Для объектов розничной торговли начало действия аналогичного условия также переносится с 27 декабря на 2 января", — рассказали власти. Ранее чиновники сообщали, что переносят введение цифровых сертификатов для посещения ресторанов и ТЦ с 1 декабря на 27 декабря.

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