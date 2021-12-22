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В Петербурге объявили о вводе QR-кодов для общепита и ТЦ со 2 января
В Петербурге объявили о вводе QR-кодов для общепита и ТЦ со 2 января - РИА Новости, 22.12.2021
В Петербурге объявили о вводе QR-кодов для общепита и ТЦ со 2 января
Власти Санкт-Петербурга решили ограничить посещение кафе и ресторанов и предприятий розничной торговли без QR-кодов со 2 января 2022 года, сообщили в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:49
2021-12-22T11:49
2021-12-22T15:50
распространение коронавируса
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александр беглов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга решили ограничить посещение кафе и ресторанов и предприятий розничной торговли без QR-кодов со 2 января 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации города.Соответствующие изменения в постановление правительства от 13 марта 2020 года №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов."Условие, разрешающее посещение общепита исключительно посетителям, завершившим вакцинацию, перенесшим заболевание либо имеющим медотвод, начнет действовать с 2 января. Для объектов розничной торговли начало действия аналогичного условия также переносится с 27 декабря на 2 января", — рассказали власти. Ранее чиновники сообщали, что переносят введение цифровых сертификатов для посещения ресторанов и ТЦ с 1 декабря на 27 декабря.
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санкт-петербург, коронавирус в россии, общество, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19
11:49 22.12.2021 (обновлено: 15:50 22.12.2021)
В Петербурге объявили о вводе QR-кодов для общепита и ТЦ со 2 января
Власти Петербурга введут QR-коды для посещения ТЦ и заведений общепита со 2 января