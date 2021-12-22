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На психфаке МГУ оценили действия отца девятилетней студентки
На психфаке МГУ оценили действия отца девятилетней студентки - РИА Новости, 22.12.2021
На психфаке МГУ оценили действия отца девятилетней студентки
Психфак МГУ считает неприемлемыми неадекватные действия и распространение клеветы со стороны отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:07
2021-12-22T18:10
москва
мгу имени м. в. ломоносова
россия
алиса теплякова
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Психфак МГУ считает неприемлемыми неадекватные действия и распространение клеветы со стороны отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета.Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что во вторник отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой из-за результатов девочки на экзамене "Введение в психологию". Как рассказали на факультете, Алиса сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция. Позже Тепляков сообщил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет из-за нарушений, которые были допущены, по его мнению, при проведении экзамена."В связи с произошедшим коллектив факультета психологии считает неприемлемыми неадекватные действия, в том числе любого рода давление на преподавателей и распространение информации клеветнического характера в адрес Московского университета, его сотрудников и студентов со стороны Теплякова Евгения Валерьевича и рассчитывает на скорейшую правовую оценку его действий. Призываем законных представителей 9-летней Алисы при планировании её жизни и учебной деятельности учитывать её возрастные и индивидуально-психологические особенности в чем, несмотря на произошедшее, ведущие специалисты факультета давно готовы оказать профессиональную помощь, которая, к сожалению, до настоящего времени категорически отвергается родителями", - говорится в сообщении.Алиса Теплякова при поступлении в Московский университет не прошла конкурс на бюджетное отделение, и родители заключили договор на обучение их дочери на контрактной основе. Как отметили в пресс-службе, в соответствии с договором, факультет предоставил все необходимые условия для освоения 6-летней образовательной программы по специальности "Психология служебной деятельности". С первого дня учёбы в МГУ и на факультете сложилась крайне дружелюбная обстановка по отношению к Алисе как среди преподавателей, так и среди студентов, Алиса успешно начала учебный семестр, отмечается в сообщении.На факультете пояснили, что родители настаивали на необходимости ускоренного обучения студентки, чтобы объём программы 6-летнего обучения по специальности уместить в два года в виду "особых способностей" девочки. В пресс-службе подчеркнули, что выполняя все требования по организации учебного процесса в период пандемии, факультет обеспечил все необходимые условия для осуществления образовательного процесса: большая часть лекционных занятий осуществляется в дистантном режиме, семинарские и практические занятия проводятся преподавателями в аудиториях университета с соблюдением всех противоэпидемических норм.На факультете рассказали, что с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил.Представители факультета также рассказали, что родители 9-летней студентки стали выражать своё недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции, для подготовки ответов на которые факультет был вынужден создать специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья. При этом стали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей Алисы о якобы имеющихся угрозах в адрес девочки, её дискриминации и притеснениях в связи с обучением.За весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщили о каких-либо особых успехах при освоении 9-летней студенткой дисциплин из учебного плана, отмечается также в сообщении.Представители факультета рассказали, что именно по настоянию родителей, несмотря на фактическое отсутствие студентки на большей части занятий и контрольных работ, в семестре была организована индивидуальная сдача экзаменов в полном соответствии с набором дисциплин учебного плана в соответствии приказом по МГУ. В соответствии с процедурой, о которой и студентка и родители были проинформированы заблаговременно, Алиса приступила к сдаче экзаменов.В пресс-службе считают, что объективные оценки за экзамены были выставлены Алисе Тепляковой при полном соблюдении процедуры. На факультете отметили, что полученные Алисой оценки "вызвали бурную реакцию недовольства со стороны родителей"."И если в первый раз эта реакция носила больше эпистолярный характер, то 21 декабря папа решил лично "поправить" процедуру проведения экзамена, требовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям для того, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме. Более того, папа решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже к ней применяются "пытки" и его дочь якобы "незаконно" удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью. В связи с этими "предположениями" папа в состоянии эмоционального возбуждения, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию. Своевременный приезд полиции позволил успокоить папу и удержать его от последующих деструктивных действий", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в вестибюле факультета в присутствии других студентов и на глазах его 9-летней дочери. Сотрудники охраны призвали отца Тепляковой к порядку и просили вести себя спокойно, пытались остановить его от неадекватных форм поведения, которые могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета.При этом преподавателей, которые провели экзамен с Алисой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход, одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь, рассказали в пресс-службе.Появление полиции в здании факультета несколько успокоило отца юной студентки, и через некоторое время он вместе с Алисой (которая не высказала каких-либо жалоб на процедуру экзамена) благополучно покинул здание факультета психологии, сообщила пресс-служба."Всё это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки. Искренне надеемся, что представленная информация не нанесет какого-либо морального или материального ущерба семье Тепляковых и другим, нижеупомянутым лицам", - отметила пресс-служба.
https://ria.ru/20210906/mgu-1748901343.html
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москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова
18:07 22.12.2021 (обновлено: 18:10 22.12.2021)
 
На психфаке МГУ оценили действия отца девятилетней студентки

Психфак МГУ считает неадекватные действия отца девятилетней студентки неприемлемыми

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Психфак МГУ считает неприемлемыми неадекватные действия и распространение клеветы со стороны отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета.
Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что во вторник отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой из-за результатов девочки на экзамене "Введение в психологию". Как рассказали на факультете, Алиса сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция. Позже Тепляков сообщил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет из-за нарушений, которые были допущены, по его мнению, при проведении экзамена.
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"В связи с произошедшим коллектив факультета психологии считает неприемлемыми неадекватные действия, в том числе любого рода давление на преподавателей и распространение информации клеветнического характера в адрес Московского университета, его сотрудников и студентов со стороны Теплякова Евгения Валерьевича и рассчитывает на скорейшую правовую оценку его действий. Призываем законных представителей 9-летней Алисы при планировании её жизни и учебной деятельности учитывать её возрастные и индивидуально-психологические особенности в чем, несмотря на произошедшее, ведущие специалисты факультета давно готовы оказать профессиональную помощь, которая, к сожалению, до настоящего времени категорически отвергается родителями", - говорится в сообщении.
Алиса Теплякова при поступлении в Московский университет не прошла конкурс на бюджетное отделение, и родители заключили договор на обучение их дочери на контрактной основе. Как отметили в пресс-службе, в соответствии с договором, факультет предоставил все необходимые условия для освоения 6-летней образовательной программы по специальности "Психология служебной деятельности". С первого дня учёбы в МГУ и на факультете сложилась крайне дружелюбная обстановка по отношению к Алисе как среди преподавателей, так и среди студентов, Алиса успешно начала учебный семестр, отмечается в сообщении.
На факультете пояснили, что родители настаивали на необходимости ускоренного обучения студентки, чтобы объём программы 6-летнего обучения по специальности уместить в два года в виду "особых способностей" девочки. В пресс-службе подчеркнули, что выполняя все требования по организации учебного процесса в период пандемии, факультет обеспечил все необходимые условия для осуществления образовательного процесса: большая часть лекционных занятий осуществляется в дистантном режиме, семинарские и практические занятия проводятся преподавателями в аудиториях университета с соблюдением всех противоэпидемических норм.
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На факультете рассказали, что с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил.
Представители факультета также рассказали, что родители 9-летней студентки стали выражать своё недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции, для подготовки ответов на которые факультет был вынужден создать специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья. При этом стали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей Алисы о якобы имеющихся угрозах в адрес девочки, её дискриминации и притеснениях в связи с обучением.
За весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщили о каких-либо особых успехах при освоении 9-летней студенткой дисциплин из учебного плана, отмечается также в сообщении.
Представители факультета рассказали, что именно по настоянию родителей, несмотря на фактическое отсутствие студентки на большей части занятий и контрольных работ, в семестре была организована индивидуальная сдача экзаменов в полном соответствии с набором дисциплин учебного плана в соответствии приказом по МГУ. В соответствии с процедурой, о которой и студентка и родители были проинформированы заблаговременно, Алиса приступила к сдаче экзаменов.
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В пресс-службе считают, что объективные оценки за экзамены были выставлены Алисе Тепляковой при полном соблюдении процедуры. На факультете отметили, что полученные Алисой оценки "вызвали бурную реакцию недовольства со стороны родителей".
"И если в первый раз эта реакция носила больше эпистолярный характер, то 21 декабря папа решил лично "поправить" процедуру проведения экзамена, требовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям для того, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме. Более того, папа решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже к ней применяются "пытки" и его дочь якобы "незаконно" удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью. В связи с этими "предположениями" папа в состоянии эмоционального возбуждения, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию. Своевременный приезд полиции позволил успокоить папу и удержать его от последующих деструктивных действий", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в вестибюле факультета в присутствии других студентов и на глазах его 9-летней дочери. Сотрудники охраны призвали отца Тепляковой к порядку и просили вести себя спокойно, пытались остановить его от неадекватных форм поведения, которые могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета.
При этом преподавателей, которые провели экзамен с Алисой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход, одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь, рассказали в пресс-службе.
Появление полиции в здании факультета несколько успокоило отца юной студентки, и через некоторое время он вместе с Алисой (которая не высказала каких-либо жалоб на процедуру экзамена) благополучно покинул здание факультета психологии, сообщила пресс-служба.
"Всё это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки. Искренне надеемся, что представленная информация не нанесет какого-либо морального или материального ущерба семье Тепляковых и другим, нижеупомянутым лицам", - отметила пресс-служба.
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