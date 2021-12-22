https://ria.ru/20211222/psikhfak-1764964895.html

На психфаке МГУ оценили действия отца девятилетней студентки

На психфаке МГУ оценили действия отца девятилетней студентки - РИА Новости, 22.12.2021

На психфаке МГУ оценили действия отца девятилетней студентки

Психфак МГУ считает неприемлемыми неадекватные действия и распространение клеветы со стороны отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:07

2021-12-22T18:07

2021-12-22T18:10

москва

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алиса теплякова

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Психфак МГУ считает неприемлемыми неадекватные действия и распространение клеветы со стороны отца 9-летней студентки Алисы Тепляковой, сообщили РИА Новости в пресс-службе факультета.Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что во вторник отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой из-за результатов девочки на экзамене "Введение в психологию". Как рассказали на факультете, Алиса сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция. Позже Тепляков сообщил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет из-за нарушений, которые были допущены, по его мнению, при проведении экзамена."В связи с произошедшим коллектив факультета психологии считает неприемлемыми неадекватные действия, в том числе любого рода давление на преподавателей и распространение информации клеветнического характера в адрес Московского университета, его сотрудников и студентов со стороны Теплякова Евгения Валерьевича и рассчитывает на скорейшую правовую оценку его действий. Призываем законных представителей 9-летней Алисы при планировании её жизни и учебной деятельности учитывать её возрастные и индивидуально-психологические особенности в чем, несмотря на произошедшее, ведущие специалисты факультета давно готовы оказать профессиональную помощь, которая, к сожалению, до настоящего времени категорически отвергается родителями", - говорится в сообщении.Алиса Теплякова при поступлении в Московский университет не прошла конкурс на бюджетное отделение, и родители заключили договор на обучение их дочери на контрактной основе. Как отметили в пресс-службе, в соответствии с договором, факультет предоставил все необходимые условия для освоения 6-летней образовательной программы по специальности "Психология служебной деятельности". С первого дня учёбы в МГУ и на факультете сложилась крайне дружелюбная обстановка по отношению к Алисе как среди преподавателей, так и среди студентов, Алиса успешно начала учебный семестр, отмечается в сообщении.На факультете пояснили, что родители настаивали на необходимости ускоренного обучения студентки, чтобы объём программы 6-летнего обучения по специальности уместить в два года в виду "особых способностей" девочки. В пресс-службе подчеркнули, что выполняя все требования по организации учебного процесса в период пандемии, факультет обеспечил все необходимые условия для осуществления образовательного процесса: большая часть лекционных занятий осуществляется в дистантном режиме, семинарские и практические занятия проводятся преподавателями в аудиториях университета с соблюдением всех противоэпидемических норм.На факультете рассказали, что с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела предоставить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени их не получил.Представители факультета также рассказали, что родители 9-летней студентки стали выражать своё недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции, для подготовки ответов на которые факультет был вынужден создать специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья. При этом стали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей Алисы о якобы имеющихся угрозах в адрес девочки, её дискриминации и притеснениях в связи с обучением.За весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщили о каких-либо особых успехах при освоении 9-летней студенткой дисциплин из учебного плана, отмечается также в сообщении.Представители факультета рассказали, что именно по настоянию родителей, несмотря на фактическое отсутствие студентки на большей части занятий и контрольных работ, в семестре была организована индивидуальная сдача экзаменов в полном соответствии с набором дисциплин учебного плана в соответствии приказом по МГУ. В соответствии с процедурой, о которой и студентка и родители были проинформированы заблаговременно, Алиса приступила к сдаче экзаменов.В пресс-службе считают, что объективные оценки за экзамены были выставлены Алисе Тепляковой при полном соблюдении процедуры. На факультете отметили, что полученные Алисой оценки "вызвали бурную реакцию недовольства со стороны родителей"."И если в первый раз эта реакция носила больше эпистолярный характер, то 21 декабря папа решил лично "поправить" процедуру проведения экзамена, требовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям для того, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме. Более того, папа решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже к ней применяются "пытки" и его дочь якобы "незаконно" удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью. В связи с этими "предположениями" папа в состоянии эмоционального возбуждения, находясь в вестибюле факультета, обратился по телефону в полицию. Своевременный приезд полиции позволил успокоить папу и удержать его от последующих деструктивных действий", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в вестибюле факультета в присутствии других студентов и на глазах его 9-летней дочери. Сотрудники охраны призвали отца Тепляковой к порядку и просили вести себя спокойно, пытались остановить его от неадекватных форм поведения, которые могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета.При этом преподавателей, которые провели экзамен с Алисой, в целях их безопасности пришлось эвакуировать через запасной выход, одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь, рассказали в пресс-службе.Появление полиции в здании факультета несколько успокоило отца юной студентки, и через некоторое время он вместе с Алисой (которая не высказала каких-либо жалоб на процедуру экзамена) благополучно покинул здание факультета психологии, сообщила пресс-служба."Всё это не может не создавать потенциальную угрозу психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью 9-летней девочки. Искренне надеемся, что представленная информация не нанесет какого-либо морального или материального ущерба семье Тепляковых и другим, нижеупомянутым лицам", - отметила пресс-служба.

https://ria.ru/20210906/mgu-1748901343.html

https://ria.ru/20211004/universitet-1752984975.html

https://ria.ru/20211003/studentka-1752814107.html

https://ria.ru/20211012/ugrozy-1754270629.html

https://ria.ru/20211116/vunderkind-1759220540.html

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москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова