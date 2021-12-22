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Среда стала самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений

Среда стала самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений - РИА Новости, 22.12.2021

Среда стала самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений

22 декабря 2021 стал самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:42

2021-12-22T18:42

2021-12-22T19:02

погода

общество

салехард

норильск

воркута

нарьян-мар

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. 22 декабря 2021 стал самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение дня в Москве столбики термометров так и не сумели подняться выше отметки минус 20 градусов. Такая температура на 15 градусов ниже дневной нормы декабря и больше соответствует суровому субарктическому климату таких городов, как Салехард, Норильск, Нарьян-Мар или Воркута", - рассказал Тишковец.Он отметил, что день 22 декабря 2021 года стал самым морозным за всю метеоисторию базовой столичной метеостанции ВДНХ, которая ведется с 1948 года, опередив "чемпионов" по дневному холоду 1967 г (минус 18,0), 1969 г (минус 18,5), 1978 г (минус 19,1)."Таким образом, сегодняшний день для истории климата, 22 декабря, стал как минимум, самым морозным за последние 73 года", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20211222/pogoda-1764863632.html

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