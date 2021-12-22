Среда стала самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений

Среда 22 декабря стала самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений
Похолодание пришло в Москву в начале недели, а к среде ультраполярное вторжение достигло пика.
Похолодание пришло в Москву в начале недели, а к среде ультраполярное вторжение достигло пика.
На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 22,2 градуса.
На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 22,2 градуса.
Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года.
Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года.
Мороз не отступил и днем, оставив город во власти ледяного арктического воздуха.
Мороз не отступил и днем, оставив город во власти ледяного арктического воздуха.
Столбики термометров поднялись лишь до минус 17-19 градусов, а по области — до минус 16-21.
Столбики термометров поднялись лишь до минус 17-19 градусов, а по области — до минус 16-21.
Из-за низкой температуры Гидрометцентр объявил в столичном регионе третий, оранжевый, уровень погодной опасности.
Из-за низкой температуры Гидрометцентр объявил в столичном регионе третий, оранжевый, уровень погодной опасности.
Врачи советуют одеваться на улицу многослойно и так, чтобы не оставалось открытых мест.
Врачи советуют одеваться на улицу многослойно и так, чтобы не оставалось открытых мест.
Испытание зимой продлится до конца недели.
Похолодание пришло в Москву в начале недели, а к среде ультраполярное вторжение достигло пика.
На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 22,2 градуса.
Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года.
Мороз не отступил и днем, оставив город во власти ледяного арктического воздуха.
Столбики термометров поднялись лишь до минус 17-19 градусов, а по области — до минус 16-21.
Из-за низкой температуры Гидрометцентр объявил в столичном регионе третий, оранжевый, уровень погодной опасности.
Врачи советуют одеваться на улицу многослойно и так, чтобы не оставалось открытых мест.
Испытание зимой продлится до конца недели.