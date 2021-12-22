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Среда стала самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений
Среда стала самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений - РИА Новости, 22.12.2021
Среда стала самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений
22 декабря 2021 стал самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:42
2021-12-22T19:02
погода
общество
салехард
норильск
воркута
нарьян-мар
москва
центр "фобос"
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. 22 декабря 2021 стал самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение дня в Москве столбики термометров так и не сумели подняться выше отметки минус 20 градусов. Такая температура на 15 градусов ниже дневной нормы декабря и больше соответствует суровому субарктическому климату таких городов, как Салехард, Норильск, Нарьян-Мар или Воркута", - рассказал Тишковец.Он отметил, что день 22 декабря 2021 года стал самым морозным за всю метеоисторию базовой столичной метеостанции ВДНХ, которая ведется с 1948 года, опередив "чемпионов" по дневному холоду 1967 г (минус 18,0), 1969 г (минус 18,5), 1978 г (минус 19,1)."Таким образом, сегодняшний день для истории климата, 22 декабря, стал как минимум, самым морозным за последние 73 года", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20211222/pogoda-1764863632.html
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погода, общество, салехард, норильск, воркута, нарьян-мар, москва, центр "фобос", евгений тишковец, россия
18:42 22.12.2021 (обновлено: 19:02 22.12.2021)
 
Среда стала самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений

Среда 22 декабря стала самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. 22 декабря 2021 стал самым холодным днем в Москве за всю историю метеонаблюдений на ВДНХ, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня в Москве столбики термометров так и не сумели подняться выше отметки минус 20 градусов. Такая температура на 15 градусов ниже дневной нормы декабря и больше соответствует суровому субарктическому климату таких городов, как Салехард, Норильск, Нарьян-Мар или Воркута", - рассказал Тишковец.
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Он отметил, что день 22 декабря 2021 года стал самым морозным за всю метеоисторию базовой столичной метеостанции ВДНХ, которая ведется с 1948 года, опередив "чемпионов" по дневному холоду 1967 г (минус 18,0), 1969 г (минус 18,5), 1978 г (минус 19,1).
"Таким образом, сегодняшний день для истории климата, 22 декабря, стал как минимум, самым морозным за последние 73 года", - добавил эксперт.
Полярное вторжение: Москву сковали сильные морозы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Похолодание пришло в Москву в начале недели, а к среде ультраполярное вторжение достигло пика.

Люди на Красной площади в Москве
1 из 8

Похолодание пришло в Москву в начале недели, а к среде ультраполярное вторжение достигло пика.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 22,2 градуса.

Прохожие на улице в Москве
2 из 8

На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 22,2 градуса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года.

Человек с собакой на улице в Москве
3 из 8

Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Мороз не отступил и днем, оставив город во власти ледяного арктического воздуха.

Буксир на Москве-реке
4 из 8

Мороз не отступил и днем, оставив город во власти ледяного арктического воздуха.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Столбики термометров поднялись лишь до минус 17-19 градусов, а по области — до минус 16-21.

Мужчина в маске на улице в Москве
5 из 8

Столбики термометров поднялись лишь до минус 17-19 градусов, а по области — до минус 16-21.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Из-за низкой температуры Гидрометцентр объявил в столичном регионе третий, оранжевый, уровень погодной опасности.

Вид на Замоскворечье с Большого Москворецкого моста в Москве
6 из 8

Из-за низкой температуры Гидрометцентр объявил в столичном регионе третий, оранжевый, уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Врачи советуют одеваться на улицу многослойно и так, чтобы не оставалось открытых мест.

Женщина на улице в Москве
7 из 8

Врачи советуют одеваться на улицу многослойно и так, чтобы не оставалось открытых мест.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Испытание зимой продлится до конца недели.

Курьер службы доставки Delivery Club на улице в Москве
8 из 8

Испытание зимой продлится до конца недели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 8

Похолодание пришло в Москву в начале недели, а к среде ультраполярное вторжение достигло пика.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 8

На базовой городской метеостанции ВДНХ температура воздуха понизилась до минус 22,2 градуса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 8

Мороз не отступил и днем, оставив город во власти ледяного арктического воздуха.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 8

Столбики термометров поднялись лишь до минус 17-19 градусов, а по области — до минус 16-21.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Из-за низкой температуры Гидрометцентр объявил в столичном регионе третий, оранжевый, уровень погодной опасности.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 8

Врачи советуют одеваться на улицу многослойно и так, чтобы не оставалось открытых мест.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Испытание зимой продлится до конца недели.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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