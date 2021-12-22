https://ria.ru/20211222/pfizer-1765019506.html

Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer

Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer - РИА Новости, 22.12.2021

Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer

Американский медицинский регулятор FDA сообщил, что одобрил к экстренному применению таблетку от коронавируса компании Pfizer. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T23:40

2021-12-22T23:40

2021-12-22T23:40

распространение коронавируса

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pfizer, inc.

коронавирусы

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 22 дек – РИА Новости. Американский медицинский регулятор FDA сообщил, что одобрил к экстренному применению таблетку от коронавируса компании Pfizer.Средство, получившее название Paxlovid, будет доступно только по рецепту и показано к применению сразу после диагностирования COVID-19 или в течение пяти дней после появления его симптомов."Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное применение Paxlovid компании Pfizer для лечения от коронавирусной болезни в легкой или средней форме взрослых и педиатрических пациентов (в возрасте 12 лет и старше, весящих по меньшей мере 40 килограммов или около 88 фунтов) с положительными результатами прямого тестирования на SARS-CoV-2, которые находятся в группе высокого риска прогрессирования COVID-19 до тяжелой формы, включая госпитализацию или смерть", - сказано в пресс-релизе.Возможными побочными эффектами регулятор назвал нарушение вкусовых ощущений, диарею, высокое давление и мускульные боли. Исследования, которые проводились до появления штамма "омикрон", демонстрировали, что Paxlovid снижает риски госпитализации или смерти от коронавируса на 89%.

https://ria.ru/20211218/vaktsina-1764360229.html

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сша, pfizer, inc., коронавирусы, коронавирус covid-19