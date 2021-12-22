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Запрет на авиасообщение с ЮАР могут пересмотреть, заявили в оперштабе
Запрет на авиасообщение с ЮАР могут пересмотреть, заявили в оперштабе - РИА Новости, 22.12.2021
Запрет на авиасообщение с ЮАР могут пересмотреть, заявили в оперштабе
Учитывая глобальное распространение "омикрона", дальнейший запрет на авиасообщение между РФ и ЮАР может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:34
2021-12-22T13:34
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Учитывая глобальное распространение "омикрона", дальнейший запрет на авиасообщение между РФ и ЮАР может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Учитывая глобальное распространение варианта "омикрон", выявленного уже в 94 странах мира, и вновь полученные данные о характеристиках нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2, дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.
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13:34 22.12.2021
 
Запрет на авиасообщение с ЮАР могут пересмотреть, заявили в оперштабе

Оперштаб: дальнейший запрет на авиасообщение между Россией и ЮАР может быть пересмотрен

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Учитывая глобальное распространение "омикрона", дальнейший запрет на авиасообщение между РФ и ЮАР может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Учитывая глобальное распространение варианта "омикрон", выявленного уже в 94 странах мира, и вновь полученные данные о характеристиках нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2, дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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