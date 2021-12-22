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Запрет на авиасообщение с ЮАР могут пересмотреть, заявили в оперштабе

Запрет на авиасообщение с ЮАР могут пересмотреть, заявили в оперштабе - РИА Новости, 22.12.2021

Запрет на авиасообщение с ЮАР могут пересмотреть, заявили в оперштабе

Учитывая глобальное распространение "омикрона", дальнейший запрет на авиасообщение между РФ и ЮАР может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:34

2021-12-22T13:34

2021-12-22T13:34

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Учитывая глобальное распространение "омикрона", дальнейший запрет на авиасообщение между РФ и ЮАР может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Учитывая глобальное распространение варианта "омикрон", выявленного уже в 94 странах мира, и вновь полученные данные о характеристиках нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2, дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации", - говорится в сообщении.

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