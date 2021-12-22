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Глава "Вектора" оценил версию об искусственном создании "омикрона"

Глава "Вектора" оценил версию об искусственном создании "омикрона" - РИА Новости, 22.12.2021

Глава "Вектора" оценил версию об искусственном создании "омикрона"

Технически можно было создать "омикрон" искусственно, но хочется верить, что в мире такие работы сознательно никто не проводит, заявил директор ГНЦ "Вектор"... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:39

2021-12-22T20:39

2021-12-22T20:39

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Технически можно было создать "омикрон" искусственно, но хочется верить, что в мире такие работы сознательно никто не проводит, заявил директор ГНЦ "Вектор" Ринат Максютов.Ранее в СМИ появилась информация, что вирусолог Петр Чумаков не исключил вероятность того, что штамм "омикрон" был искусственно создан."Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно. Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит",- сказал Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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