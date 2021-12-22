https://ria.ru/20211222/omikron-1764989919.html

Директор "Вектора" сравнил скорость распространения "омикрона" и "дельты"

Директор "Вектора" сравнил скорость распространения "омикрона" и "дельты" - РИА Новости, 22.12.2021

Директор "Вектора" сравнил скорость распространения "омикрона" и "дельты"

Штамм коронавируса "омикрон", по предварительным оценкам, распространяется почти в три раза быстрее "дельты", заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:26

2021-12-22T20:26

2021-12-22T20:31

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон", по предварительным оценкам, распространяется почти в три раза быстрее "дельты", заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Практически в три раза он может быстрее распространяться к "дельта"-варианту. Но это предварительные оценки", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764949867.html

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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса