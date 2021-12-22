https://ria.ru/20211222/omikron-1764989919.html
Директор "Вектора" сравнил скорость распространения "омикрона" и "дельты"
Директор "Вектора" сравнил скорость распространения "омикрона" и "дельты" - РИА Новости, 22.12.2021
Директор "Вектора" сравнил скорость распространения "омикрона" и "дельты"
Штамм коронавируса "омикрон", по предварительным оценкам, распространяется почти в три раза быстрее "дельты", заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:26
2021-12-22T20:26
2021-12-22T20:31
распространение коронавируса
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_d30b04c774a1ddb9110a6464cd015430.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон", по предварительным оценкам, распространяется почти в три раза быстрее "дельты", заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов."Практически в три раза он может быстрее распространяться к "дельта"-варианту. Но это предварительные оценки", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764949867.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_dd7eb8f2d1985eeb59796f2751dd0d2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
20:26 22.12.2021 (обновлено: 20:31 22.12.2021)
Директор "Вектора" сравнил скорость распространения "омикрона" и "дельты"
Директор "Вектора" Максюто: "омикрон" распространяется в три раза быстрее "дельты"