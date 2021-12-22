Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/omikron-1764909266.html
Число заражений штаммом "омикрон" в Японии выросло до 153
Число заражений штаммом "омикрон" в Японии выросло до 153 - РИА Новости, 22.12.2021
Число заражений штаммом "омикрон" в Японии выросло до 153
Число заражений штаммом "омикрон" в Японии возросло до 153, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:23
2021-12-22T14:23
распространение коронавируса
в мире
япония
осака (город)
фумио кисида
осака (префектура)
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_04f8b701d6321f9e5e7eb9c3e531e6ae.jpg
ТОКИО, 22 дек – РИА Новости. Число заражений штаммом "омикрон" в Японии возросло до 153, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения.Только за среду на карантинных пунктах в аэропортах было выявлено сразу 68 случаев. Во вторник сообщалось, что общее число заражений этим штаммом в стране за все время с момента обнаружения штамма "омикрон" - 85.В среду также стало известно, что впервые в Японии было зафиксировано заражение людей, не выезжавших за границу и не контактировавших с выезжавшими. Первые три таких случая - у семьи из трех человек в префектуре Осака. Установить пути заражения не удалось.Губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура предупредил, что, "возможно, очаги заражения есть и в других местах Осаки" и что надо исходить именно из этого при профилактических мерах.Озабоченность по поводу первого так называемого "внутригородского" заражения выразил вечером в среду и премьер-министр Японии Фумио Кисида."Учитывая то, что этот случай не связан с выездом за границу и тем, что проследить пути заражения не удалось, необходимо быстро усилить меры по купированию распространения инфекции", - сказал Кисида. Он заявил, что лекарство от коронавируса компании Merck "молнупиравир" показало свою эффективность и при борьбе со штаммом "омикрон", и пообещал, что при скорейшей сертификации лекарства в Японии к концу недели в медучреждения страны будет направлено 200 тысяч доз препарата.
https://ria.ru/20211222/omikron-1764891670.html
япония
осака (город)
осака (префектура)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_0a2a10c9c15963b3dcf57a4f902c38d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, осака (город), фумио кисида, осака (префектура), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
14:23 22.12.2021
 
Число заражений штаммом "омикрон" в Японии выросло до 153

Число заражений штаммом омикрон-штаммом коронавируса в Японии выросло до 153

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 дек – РИА Новости. Число заражений штаммом "омикрон" в Японии возросло до 153, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения.
Только за среду на карантинных пунктах в аэропортах было выявлено сразу 68 случаев. Во вторник сообщалось, что общее число заражений этим штаммом в стране за все время с момента обнаружения штамма "омикрон" - 85.
В среду также стало известно, что впервые в Японии было зафиксировано заражение людей, не выезжавших за границу и не контактировавших с выезжавшими. Первые три таких случая - у семьи из трех человек в префектуре Осака. Установить пути заражения не удалось.
Губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура предупредил, что, "возможно, очаги заражения есть и в других местах Осаки" и что надо исходить именно из этого при профилактических мерах.
Озабоченность по поводу первого так называемого "внутригородского" заражения выразил вечером в среду и премьер-министр Японии Фумио Кисида.
"Учитывая то, что этот случай не связан с выездом за границу и тем, что проследить пути заражения не удалось, необходимо быстро усилить меры по купированию распространения инфекции", - сказал Кисида. Он заявил, что лекарство от коронавируса компании Merck "молнупиравир" показало свою эффективность и при борьбе со штаммом "омикрон", и пообещал, что при скорейшей сертификации лекарства в Японии к концу недели в медучреждения страны будет направлено 200 тысяч доз препарата.
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 13:13Распространение коронавируса
Оперштаб отметил высокую инфицированность "омикроном" у молодых пациентов
 
Распространение коронавирусаВ миреЯпонияОсака (город)Фумио КисидаОсака (префектура)Коронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валюты
02:12Назван снижающий "плохой" холестерин суперпродукт
02:09Корабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуля
02:08Невролог рассказал, почему может болеть голова на морозе
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали о способах экономии при обмене валютыНазван снижающий "плохой" холестерин суперпродуктКорабль "Прогресс М-УМ" отстыковался от МКС после доставки модуляНевролог рассказал, почему может болеть голова на морозеВ Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности