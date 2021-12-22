https://ria.ru/20211222/omikron-1764909266.html
Число заражений штаммом "омикрон" в Японии выросло до 153
Число заражений штаммом "омикрон" в Японии выросло до 153 - РИА Новости, 22.12.2021
Число заражений штаммом "омикрон" в Японии выросло до 153
Число заражений штаммом "омикрон" в Японии возросло до 153, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:23
2021-12-22T14:23
2021-12-22T14:23
распространение коронавируса
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япония
осака (город)
фумио кисида
осака (префектура)
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ТОКИО, 22 дек – РИА Новости. Число заражений штаммом "омикрон" в Японии возросло до 153, сообщило агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения.Только за среду на карантинных пунктах в аэропортах было выявлено сразу 68 случаев. Во вторник сообщалось, что общее число заражений этим штаммом в стране за все время с момента обнаружения штамма "омикрон" - 85.В среду также стало известно, что впервые в Японии было зафиксировано заражение людей, не выезжавших за границу и не контактировавших с выезжавшими. Первые три таких случая - у семьи из трех человек в префектуре Осака. Установить пути заражения не удалось.Губернатор префектуры Осака Хирофуми Ёсимура предупредил, что, "возможно, очаги заражения есть и в других местах Осаки" и что надо исходить именно из этого при профилактических мерах.Озабоченность по поводу первого так называемого "внутригородского" заражения выразил вечером в среду и премьер-министр Японии Фумио Кисида."Учитывая то, что этот случай не связан с выездом за границу и тем, что проследить пути заражения не удалось, необходимо быстро усилить меры по купированию распространения инфекции", - сказал Кисида. Он заявил, что лекарство от коронавируса компании Merck "молнупиравир" показало свою эффективность и при борьбе со штаммом "омикрон", и пообещал, что при скорейшей сертификации лекарства в Японии к концу недели в медучреждения страны будет направлено 200 тысяч доз препарата.
https://ria.ru/20211222/omikron-1764891670.html
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в мире, япония, осака (город), фумио кисида, осака (префектура), коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
Число заражений штаммом "омикрон" в Японии выросло до 153
Число заражений штаммом омикрон-штаммом коронавируса в Японии выросло до 153