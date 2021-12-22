https://ria.ru/20211222/omikron-1764891670.html
Оперштаб отметил высокую инфицированность "омикроном" у молодых пациентов
Оперштаб отметил высокую инфицированность "омикроном" у молодых пациентов - РИА Новости, 22.12.2021
Оперштаб отметил высокую инфицированность "омикроном" у молодых пациентов
Высокая инфицированность вариантом коронавируса "омикрон" отмечается у молодых пациентов, особенно у детей на ранних стадиях, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:13
2021-12-22T13:13
2021-12-22T13:13
распространение коронавируса
африка
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764655293_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_c4f06f1ce9bcf11bb93983ae7ee58d2a.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Высокая инфицированность вариантом коронавируса "омикрон" отмечается у молодых пациентов, особенно у детей на ранних стадиях, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации."Отмечены высокая инфицированность SARS-CoV2 у молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях (до 50% из всех обращающихся в лечебные учреждения по разным причинам инфицированы)", - говорится в сообщении.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764655293_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_7378ed497056893555e2e18aab6ae7df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Оперштаб отметил высокую инфицированность "омикроном" у молодых пациентов
Оперштаб отметил высокую инфицированность омикрон-штаммом у молодых пациентов