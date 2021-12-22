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Оперштаб отметил высокую инфицированность "омикроном" у молодых пациентов

Оперштаб отметил высокую инфицированность "омикроном" у молодых пациентов - РИА Новости, 22.12.2021

Оперштаб отметил высокую инфицированность "омикроном" у молодых пациентов

Высокая инфицированность вариантом коронавируса "омикрон" отмечается у молодых пациентов, особенно у детей на ранних стадиях, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:13

2021-12-22T13:13

2021-12-22T13:13

распространение коронавируса

африка

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Высокая инфицированность вариантом коронавируса "омикрон" отмечается у молодых пациентов, особенно у детей на ранних стадиях, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации."Отмечены высокая инфицированность SARS-CoV2 у молодых пациентов, в особенности у детей на ранних стадиях (до 50% из всех обращающихся в лечебные учреждения по разным причинам инфицированы)", - говорится в сообщении.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

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2021

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африка, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса