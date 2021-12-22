https://ria.ru/20211222/omikron-1764888932.html
Оперштаб охарактеризовал клиническую картину при заражении омикрон-штаммом
Оперштаб охарактеризовал клиническую картину при заражении омикрон-штаммом - РИА Новости, 22.12.2021
Оперштаб охарактеризовал клиническую картину при заражении омикрон-штаммом
Клиническая картина болезни при штамме коронавируса "омикрон" схожа с гриппом, отмечено большое количество бессимптомного течения заболевания в ЮАР, сообщили... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:03
2021-12-22T13:03
2021-12-22T13:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
юар
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_0:72:3390:1979_1920x0_80_0_0_837fb9e32e17a7c8cc4e08f580b9f957.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Клиническая картина болезни при штамме коронавируса "омикрон" схожа с гриппом, отмечено большое количество бессимптомного течения заболевания в ЮАР, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации."Клиническая картина гриппа, большое количество бессимптомного течения на фоне серопозитивности населения в ЮАР на уровне около 70%", - говорится в сообщении.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.
юар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762884084_357:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_06c32df6bf1bcec9d954f2a67168292f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, общество, юар, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:03 22.12.2021 (обновлено: 13:07 22.12.2021)
Оперштаб охарактеризовал клиническую картину при заражении омикрон-штаммом
Оперштаб назвал клиническую картину при заражении омикрон-штаммом схожей с гриппом