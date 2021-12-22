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Оперштаб охарактеризовал клиническую картину при заражении омикрон-штаммом

Оперштаб охарактеризовал клиническую картину при заражении омикрон-штаммом - РИА Новости, 22.12.2021

Оперштаб охарактеризовал клиническую картину при заражении омикрон-штаммом

Клиническая картина болезни при штамме коронавируса "омикрон" схожа с гриппом, отмечено большое количество бессимптомного течения заболевания в ЮАР, сообщили... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:03

2021-12-22T13:03

2021-12-22T13:07

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Клиническая картина болезни при штамме коронавируса "омикрон" схожа с гриппом, отмечено большое количество бессимптомного течения заболевания в ЮАР, сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации."Клиническая картина гриппа, большое количество бессимптомного течения на фоне серопозитивности населения в ЮАР на уровне около 70%", - говорится в сообщении.Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

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