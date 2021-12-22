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Российские ученые завершили изучение омикрон-штамма в ЮАР
Российские ученые завершили изучение омикрон-штамма в ЮАР - РИА Новости, 22.12.2021
Российские ученые завершили изучение омикрон-штамма в ЮАР
Группа ученых из РФ завершила работу в ЮАР, где занималась изучением штамма "омикрон", следует из совместного заявления Минздрав ЮАР и Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:01
2021-12-22T13:01
2021-12-22T13:15
распространение коронавируса
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юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Группа ученых из РФ завершила работу в ЮАР, где занималась изучением штамма "омикрон", следует из совместного заявления Минздрав ЮАР и Роспотребнадзора.Согласно документу, российско-южноафриканская научная миссия, которая прошла с 13 по 22 декабря в ЮАР, была организована с целью изучить клинические и эпидемиологические характеристики нового штамма коронавируса. С российской стороны в исследовании приняли участие 20 ведущих экспертов из Минздрава России, Роспотребнадзора, центра "Вектор" Роспотребнадзора.Как заявили стороны, в ходе работы миссии было организовано три рабочие группы, чьи консультации прошли "в духе открытости, научного интереса" и были нацелены на развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями в рамках БРИКС.Российские ученые в ходе миссии в ЮАР поделились опытом борьбы с COVID-19, эпидемиологического мониторинга, оценки иммунного статуса зараженных и вакцинированных. Обе стороны договорились активизировать обмен данными результатами исследований в борьбе с коронавирусом.
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коронавирус covid-19, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:01 22.12.2021 (обновлено: 13:15 22.12.2021)
Российские ученые завершили изучение омикрон-штамма в ЮАР
Группа российских ученых завершила изучение омикрон-штамма коронавируса в ЮАР