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В Петербурге общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь

В Петербурге общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 22.12.2021

В Петербурге общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь

Предприятия общественного питания в Петербурге смогут работать в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:47

2021-12-22T11:47

2021-12-22T12:21

санкт-петербург

распространение коронавируса

общество

александр беглов

коронавирусы

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Предприятия общественного питания в Петербурге смогут работать в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов."В новогоднюю ночь предприятия общественного питания смогут работать без ограничений по времени. В связи с этим действие соответствующего ограничения приостанавливается с 23.00 31 декабря до 06.00 1 января", - говорится в сообщении.

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санкт-петербург, общество, александр беглов, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии