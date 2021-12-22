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В Петербурге общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь
В Петербурге общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь - РИА Новости, 22.12.2021
В Петербурге общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь
Предприятия общественного питания в Петербурге смогут работать в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:47
2021-12-22T11:47
2021-12-22T12:21
санкт-петербург
распространение коронавируса
общество
александр беглов
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Предприятия общественного питания в Петербурге смогут работать в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов."В новогоднюю ночь предприятия общественного питания смогут работать без ограничений по времени. В связи с этим действие соответствующего ограничения приостанавливается с 23.00 31 декабря до 06.00 1 января", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, общество, александр беглов, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:47 22.12.2021 (обновлено: 12:21 22.12.2021)
В Петербурге общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь
Власти Петербурга разрешили общепиту работать в новогоднюю ночь