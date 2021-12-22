https://ria.ru/20211222/nato-1764983521.html

Боррель оценил предложения по проведению совета Россия — НАТО

Боррель оценил предложения по проведению совета Россия — НАТО - РИА Новости, 22.12.2021

Боррель оценил предложения по проведению совета Россия — НАТО

ЕС считает предложения НАТО по проведению Совета Россия-НАТО важным шагом в ответ на предложения РФ по безопасности, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:44

2021-12-22T19:44

2021-12-22T20:47

нато

россия

в мире

евросоюз

совет россия-нато

жозеп боррель

сша

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 дек – РИА Новости. ЕС считает предложения НАТО по проведению Совета Россия-НАТО важным шагом в ответ на предложения РФ по безопасности, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля."Предложение НАТО провести Совет Россия-НАТО в качестве ответа на проекты соглашений по европейской безопасности, обнародованные Россией, являются важным шагом. НАТО играет ключевую роль в обеспечении мира в Европе", - указывается в документе.По словам Борреля, только диалог и переговоры помогут преодолеть разногласия в Европе.Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать Совет Россия-НАТО "как можно раньше" в 2022 году.

https://ria.ru/20211222/politika-1764873654.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, россия, в мире, евросоюз, совет россия-нато, жозеп боррель, сша, йенс столтенберг, европа