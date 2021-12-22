https://ria.ru/20211222/nato-1764983521.html
Боррель оценил предложения по проведению совета Россия — НАТО
Боррель оценил предложения по проведению совета Россия — НАТО - РИА Новости, 22.12.2021
Боррель оценил предложения по проведению совета Россия — НАТО
ЕС считает предложения НАТО по проведению Совета Россия-НАТО важным шагом в ответ на предложения РФ по безопасности, говорится в распространенном заявлении... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:44
2021-12-22T19:44
2021-12-22T20:47
нато
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в мире
евросоюз
совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 22 дек – РИА Новости. ЕС считает предложения НАТО по проведению Совета Россия-НАТО важным шагом в ответ на предложения РФ по безопасности, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля."Предложение НАТО провести Совет Россия-НАТО в качестве ответа на проекты соглашений по европейской безопасности, обнародованные Россией, являются важным шагом. НАТО играет ключевую роль в обеспечении мира в Европе", - указывается в документе.По словам Борреля, только диалог и переговоры помогут преодолеть разногласия в Европе.Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.В понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил созвать Совет Россия-НАТО "как можно раньше" в 2022 году.
https://ria.ru/20211222/politika-1764873654.html
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нато, россия, в мире, евросоюз, совет россия-нато, жозеп боррель, сша, йенс столтенберг, европа
19:44 22.12.2021 (обновлено: 20:47 22.12.2021)
Боррель оценил предложения по проведению совета Россия — НАТО
Глава дипломатии ЕС Боррель: союз считает предложения по совету Россия — НАТО важным шагом