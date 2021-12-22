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Лавров призвал Столтенберга уйти с поста генсека НАТО
Лавров призвал Столтенберга уйти с поста генсека НАТО - РИА Новости, 22.12.2021
Лавров призвал Столтенберга уйти с поста генсека НАТО
Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пора уйти с поста, потому что он не справляется со своими обязанностями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:28
2021-12-22T13:28
в мире
йенс столтенберг
норвегия
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пора уйти с поста, потому что он не справляется со своими обязанностями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств. В том числе ключевой краеугольный принцип равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым прямо записали главы государств и правительств – ни одно государство евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других", - напомнил Лавров в интервью телеканалу RT.По словам министра, "если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется".Он отметил, что Столтенберг "громогласно и достаточно аррогантно, даже высокомерно заявляет, что "никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к НАТО". Лавров заявил также, что "по слухам", Столтенберг собирается переходить на работу в Центробанк Норвегии.Ранее Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ заявил, что решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией.
https://ria.ru/20211214/stoltenberg-1763645895.html
https://ria.ru/20211203/nato-1761921365.html
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в мире, йенс столтенберг, норвегия, нато, сергей лавров, россия
13:28 22.12.2021
 
Лавров призвал Столтенберга уйти с поста генсека НАТО

Глава МИД Лавров: Столтенбергу пора уйти с поста генсека НАТО, он не справляется

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу пора уйти с поста, потому что он не справляется со своими обязанностями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В основе европейской, евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств. В том числе ключевой краеугольный принцип равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым прямо записали главы государств и правительств – ни одно государство евроатлантики, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других", - напомнил Лавров в интервью телеканалу RT.
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По словам министра, "если Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высших уровнях, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется".
Он отметил, что Столтенберг "громогласно и достаточно аррогантно, даже высокомерно заявляет, что "никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к НАТО". Лавров заявил также, что "по слухам", Столтенберг собирается переходить на работу в Центробанк Норвегии.
Ранее Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии Николае Чукэ заявил, что решение Украины на присоединение к НАТО не является предметом для компромисса и переговоров с Россией.
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В миреЙенс СтолтенбергНорвегияНАТОСергей ЛавровРоссия
 
 
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