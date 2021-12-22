https://ria.ru/20211222/morozy-1764978874.html

Москвичам пообещали потепление

Москвичам пообещали потепление - РИА Новости, 22.12.2021

Москвичам пообещали потепление

Пик полярного вторжения в Москве пройден, и в последующие сутки морозы станут медленно отступать, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:05

2021-12-22T19:05

2021-12-22T19:16

общество

москва

погода

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

евгений тишковец

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920174_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_1b89fa7d0ee87e16ea92abea80c03ac0.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пик полярного вторжения в Москве пройден, и в последующие сутки морозы станут медленно отступать, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Пик полярного вторжения пройден, и в последующие сутки морозы станут медленно отступать. В ночь на четверг с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит воздуху остыть ниже минус 19-21, по области до минус 19-24. А завтра днем, благодаря промежуточному гребню антициклона, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, ветры повернут с северных на западные румбы, и дневная температура в городе повысится до минус 11-13, в Подмосковье минус 9-14. В пятницу в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 7 до минус 12", - рассказал Тишковец.По его словам, суббота выдастся довольно снежной и ветреной. Циклон с запада принесет обильные снегопады с общим количеством осадков до 7 мм (около 12% месячной нормы) и атлантическое тепло, что после полудня повысит температуру воздуха до минус 4-9. При этом ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а значит, закружат метели с ухудшением видимости, на дорогах снежные заносы (переметы)."В воскресенье ненастье ослабеет, но под утро похолодает до минус 13-18, в светлое время суток минус 7-12. Таким образом, несмотря на смягчение аномального холода, температурный фон так и не сумеет вернуться в свое климатическое русло. Русская зима твердо обосновалась в Европейской России и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается", - заключил метеоролог.

https://ria.ru/20211222/pogoda-1764863632.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, погода, московская область (подмосковье), центр "фобос", евгений тишковец, россия