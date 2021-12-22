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Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году
Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2021
Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году
Россию в 2022 году ожидает увеличение потока мигрантов за счет изменений в законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, считает руководитель... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T03:15
2021-12-22T03:15
общество
снг
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россию в 2022 году ожидает увеличение потока мигрантов за счет изменений в законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, считает руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, в действующих условиях и с учетом оценки текущей ежемесячной динамики следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год."Потому что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи", - уточнил он.
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общество, снг, россия
03:15 22.12.2021
 
Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году

Эксперт Жданов заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россию в 2022 году ожидает увеличение потока мигрантов за счет изменений в законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, считает руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.
"Безусловно, увеличение миграционного потока в 2022 году будет. На этот процесс повлияют последние изменения в миграционном законодательстве, вступающие в силу 29 декабря. Это и оптимизация миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, которые включают проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование", - сказал Жданов в интервью РИА Новости.
По его словам, в действующих условиях и с учетом оценки текущей ежемесячной динамики следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год.
"Потому что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи", - уточнил он.
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