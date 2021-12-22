https://ria.ru/20211222/migranty-1764831159.html
Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году
Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2021
Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году
Россию в 2022 году ожидает увеличение потока мигрантов за счет изменений в законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, считает руководитель... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T03:15
2021-12-22T03:15
2021-12-22T03:15
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россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россию в 2022 году ожидает увеличение потока мигрантов за счет изменений в законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, считает руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, в действующих условиях и с учетом оценки текущей ежемесячной динамики следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год."Потому что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи", - уточнил он.
https://ria.ru/20211209/migranty-1762951817.html
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общество, снг, россия
Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году
Эксперт Жданов заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году