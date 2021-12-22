https://ria.ru/20211222/migranty-1764831159.html

Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году

Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году - РИА Новости, 22.12.2021

Эксперт заявил об увеличении потока мигрантов в Россию в 2022 году

Россию в 2022 году ожидает увеличение потока мигрантов за счет изменений в законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, считает руководитель... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T03:15

2021-12-22T03:15

2021-12-22T03:15

общество

снг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762958756_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_22e0cbd62e124168cf03625b16565aa9.jpg

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Россию в 2022 году ожидает увеличение потока мигрантов за счет изменений в законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, считает руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, в действующих условиях и с учетом оценки текущей ежемесячной динамики следует ожидать, что миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть, то есть до 14-15 миллионов мигрантов в год."Потому что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи", - уточнил он.

https://ria.ru/20211209/migranty-1762951817.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, снг, россия