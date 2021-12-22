https://ria.ru/20211222/mediki-1765019271.html
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков - РИА Новости, 22.12.2021
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Нифантьев предлагает ужесточить ответственность за нападение на врачей и медсестер в стенах медицинского учреждения. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:35
2021-12-22T23:35
2021-12-22T23:35
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Нифантьев предлагает ужесточить ответственность за нападение на врачей и медсестер в стенах медицинского учреждения."Врач, который находится при исполнении своих служебных обязанностей, – это не обычный гражданин, на которого напали на улице. Нападение на него в стенах больницы должно караться по всей строгости закона. И мы с коллегами готовы менять законодательство в сторону большей защиты врачей и медицинского персонала", – сказал РИА Новости Нифантьев.Как отметил депутат, необходимо максимально защитить врачей и медсестер от любого проявления агрессии в стенах медучреждения и исключить случаи рукоприкладства."Готов привлечь к обсуждению этого вопроса экспертное сообщество, изучить опыт и предложения", – заключил Нифантьев.По его словам, конструктивное предложение в части ужесточения наказания за нападение на медработников высказал врач Якутской офтальмологической больницы Иван Луцкан. Так, по его мнению, нападение на врачей надо приравнять к рукоприкладству, применяемому к сотрудникам правоохранительных органов.
https://ria.ru/20211222/oruzhie-1764970647.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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единая россия, госдума рф, здоровье - общество, врачи, россия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
Депутат Нифантьев предложил ужесточить наказание за нападение на медиков в больнице
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
Депутат Госдумы
от "Единой России
" Евгений Нифантьев предлагает ужесточить ответственность за нападение на врачей и медсестер в стенах медицинского учреждения.
"Врач, который находится при исполнении своих служебных обязанностей, – это не обычный гражданин, на которого напали на улице. Нападение на него в стенах больницы должно караться по всей строгости закона. И мы с коллегами готовы менять законодательство в сторону большей защиты врачей и медицинского персонала", – сказал РИА Новости Нифантьев.
Как отметил депутат, необходимо максимально защитить врачей и медсестер от любого проявления агрессии в стенах медучреждения и исключить случаи рукоприкладства.
"Готов привлечь к обсуждению этого вопроса экспертное сообщество, изучить опыт и предложения", – заключил Нифантьев.
По его словам, конструктивное предложение в части ужесточения наказания за нападение на медработников высказал врач Якутской офтальмологической больницы Иван Луцкан. Так, по его мнению, нападение на врачей надо приравнять к рукоприкладству, применяемому к сотрудникам правоохранительных органов.