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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211222/krus-1764739438.html
Пенелопа Крус запретила детям заводить аккаунты в социальных сетях
Пенелопа Крус запретила детям заводить аккаунты в социальных сетях - РИА Новости, 22.12.2021
Пенелопа Крус запретила детям заводить аккаунты в социальных сетях
Пенелопа Крус в интервью CBS Sunday Morning рассказала, что с опаской относится к социальным сетям, особенно в отношении детей. По словам звезды, она не хочет,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T00:07
2021-12-22T00:07
шоубиз
шоу-бизнес
пенелопа крус
хавьер бардем
знаменитости
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Пенелопа Крус в интервью CBS Sunday Morning рассказала, что с опаской относится к социальным сетям, особенно в отношении детей. По словам звезды, она не хочет, чтобы они заводили себе аккаунты в интернете до 16 лет.Звезда отметила, что создается впечатление, будто над подростками проводят социальный эксперимент.Актриса вместе с Хавьером Бардемом воспитывает двоих детей. Сын Леонардо родился в 2011 году, а в 2013 появилась дочь Луна.Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса.
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шоу-бизнес, пенелопа крус, хавьер бардем, знаменитости
00:07 22.12.2021
 
Пенелопа Крус запретила детям заводить аккаунты в социальных сетях

Пенелопа Крус запретила детям заводить аккаунты в социальных сетях до 16 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Пенелопа Крус на красной дорожке перед показом фильма "Осиная сеть" в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Актриса Пенелопа Крус на красной дорожке перед показом фильма Осиная сеть в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Пенелопа Крус в интервью CBS Sunday Morning рассказала, что с опаской относится к социальным сетям, особенно в отношении детей. По словам звезды, она не хочет, чтобы они заводили себе аккаунты в интернете до 16 лет.

"Я очень строга в отношении современных технологий у моих детей. Конечно, мы смотрим фильмы или мультфильмы – как я могу им это запретить, если сама испытывала моменты бесконечного счастья в детстве от этого? Но никаких телефонов, пока они не подрастут, никаких социальных сетей до 16 лет", – призналась Крус.

Звезда отметила, что создается впечатление, будто над подростками проводят социальный эксперимент.

"Словно над подростками проводят эксперимент: "О, давайте посмотрим, что будет, если ты покажешь 12-летнему ребенку все возможности современных технологий?". Для детей ведь нет никакой защиты в социальных сетях, а их мозг все еще продолжает свое развитие", – отметила Крус.

Актриса вместе с Хавьером Бардемом воспитывает двоих детей. Сын Леонардо родился в 2011 году, а в 2013 появилась дочь Луна.
Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса.
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