https://ria.ru/20211222/krus-1764739438.html

Пенелопа Крус запретила детям заводить аккаунты в социальных сетях

Пенелопа Крус запретила детям заводить аккаунты в социальных сетях - РИА Новости, 22.12.2021

Пенелопа Крус запретила детям заводить аккаунты в социальных сетях

Пенелопа Крус в интервью CBS Sunday Morning рассказала, что с опаской относится к социальным сетям, особенно в отношении детей. По словам звезды, она не хочет,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T00:07

2021-12-22T00:07

2021-12-22T00:07

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Пенелопа Крус в интервью CBS Sunday Morning рассказала, что с опаской относится к социальным сетям, особенно в отношении детей. По словам звезды, она не хочет, чтобы они заводили себе аккаунты в интернете до 16 лет.Звезда отметила, что создается впечатление, будто над подростками проводят социальный эксперимент.Актриса вместе с Хавьером Бардемом воспитывает двоих детей. Сын Леонардо родился в 2011 году, а в 2013 появилась дочь Луна.Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса.

https://ria.ru/20211214/belluchchi-1763676869.html

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шоу-бизнес, пенелопа крус, хавьер бардем, знаменитости