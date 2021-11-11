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Шоубиз
https://ria.ru/20211111/makkonakhi-1758591154.html
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса - РИА Новости, 11.11.2021
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса. В этом он признался на онлайн-саммите The New York Times DealBook. При этом сам актер и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:11
2021-11-11T16:11
шоубиз
знаменитости
мэттью макконахи
шоу-бизнес
наталья ветлицкая
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса. В этом он признался на онлайн-саммите The New York Times DealBook. При этом сам актер и его жена сделали прививки.Он отметил, что не видит в этом никакой теории заговора, и никто не заставлял его семью прививаться.Макконахи с супругой воспитывают троих детей – 13-летнего Леви, 11-летнюю Виду и 8-летнего Ливингстона.Ранее певица Наталья Ветлицкая призналась, что ей пришлось отменить концерты из-за отказа делать прививку.
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знаменитости, мэттью макконахи, шоу-бизнес, наталья ветлицкая
16:11 11.11.2021
 
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса

Мэттью Макконахи отказался вакцинировать детей от коронавируса из-за недостатка информации

© AP Photo / Evan AgostiniАктер Мэттью Макконахи
Актер Мэттью Макконахи - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса. В этом он признался на онлайн-саммите The New York Times DealBook. При этом сам актер и его жена сделали прививки.

"Я не вакцинировал своих детей. Но сам сделал прививку, моя жена – тоже. С нами также живет моя мать, ей 90 лет, у нее ослаблен иммунитет. Но я не могу одобрить вакцинацию маленьких детей, я хочу получить больше информации об этом", – сказал Макконахи.

Он отметил, что не видит в этом никакой теории заговора, и никто не заставлял его семью прививаться.

"Я сделал это не потому, что кто-то сказал мне пойти и привиться. Я сам на это решился. Моя мама сделала вакцину три раза", – признался актер.

Макконахи с супругой воспитывают троих детей – 13-летнего Леви, 11-летнюю Виду и 8-летнего Ливингстона.
Ранее певица Наталья Ветлицкая призналась, что ей пришлось отменить концерты из-за отказа делать прививку.
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