https://ria.ru/20211111/makkonakhi-1758591154.html

Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса

Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса - РИА Новости, 11.11.2021

Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса

Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса. В этом он признался на онлайн-саммите The New York Times DealBook. При этом сам актер и... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:11

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мэттью макконахи

шоу-бизнес

наталья ветлицкая

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса. В этом он признался на онлайн-саммите The New York Times DealBook. При этом сам актер и его жена сделали прививки.Он отметил, что не видит в этом никакой теории заговора, и никто не заставлял его семью прививаться.Макконахи с супругой воспитывают троих детей – 13-летнего Леви, 11-летнюю Виду и 8-летнего Ливингстона.Ранее певица Наталья Ветлицкая призналась, что ей пришлось отменить концерты из-за отказа делать прививку.

https://ria.ru/20211108/serov-1758032365.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, мэттью макконахи, шоу-бизнес, наталья ветлицкая