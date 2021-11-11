https://ria.ru/20211111/makkonakhi-1758591154.html
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса - РИА Новости, 11.11.2021
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса. В этом он признался на онлайн-саммите The New York Times DealBook. При этом сам актер и... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:11
2021-11-11T16:11
2021-11-11T16:11
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мэттью макконахи
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса. В этом он признался на онлайн-саммите The New York Times DealBook. При этом сам актер и его жена сделали прививки.Он отметил, что не видит в этом никакой теории заговора, и никто не заставлял его семью прививаться.Макконахи с супругой воспитывают троих детей – 13-летнего Леви, 11-летнюю Виду и 8-летнего Ливингстона.Ранее певица Наталья Ветлицкая призналась, что ей пришлось отменить концерты из-за отказа делать прививку.
https://ria.ru/20211108/serov-1758032365.html
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знаменитости, мэттью макконахи, шоу-бизнес, наталья ветлицкая
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать своих детей от коронавируса
Мэттью Макконахи отказался вакцинировать детей от коронавируса из-за недостатка информации