https://ria.ru/20210915/vetlitskaya-1750211252.html

Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа делать прививку

Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа делать прививку - РИА Новости, 15.09.2021

Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа делать прививку

Певица Наталья Ветлицкая в своем Instagram рассказала о причине отмены концертов в России. Звезда не хочет делать прививку от коронавируса ни себе, ни своему... РИА Новости, 15.09.2021

2021-09-15T18:01

2021-09-15T18:01

2021-09-15T18:01

шоубиз

вакцинация

испания

знаменитости

наталья ветлицкая

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица Наталья Ветлицкая в своем Instagram рассказала о причине отмены концертов в России. Звезда не хочет делать прививку от коронавируса ни себе, ни своему ребенку.С прошлого года звезда находится в Испании. Концерты Натальи должны были пройти еще в 2020 году, однако из-за пандемии их пришлось перенести. Артистка отметила, что не призывает никого следовать ее примеру.Ранее она рассказывала поклонникам, что возможно уже переболела коронавирусом, так как у нее был серьезный кашель и температура.

https://ria.ru/20200202/1564154041.html

испания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, испания, знаменитости, наталья ветлицкая