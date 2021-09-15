Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210915/vetlitskaya-1750211252.html
Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа делать прививку
Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа делать прививку - РИА Новости, 15.09.2021
Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа делать прививку
Певица Наталья Ветлицкая в своем Instagram рассказала о причине отмены концертов в России. Звезда не хочет делать прививку от коронавируса ни себе, ни своему... РИА Новости, 15.09.2021
2021-09-15T18:01
2021-09-15T18:01
шоубиз
вакцинация
испания
знаменитости
наталья ветлицкая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569170002_0:139:1080:747_1920x0_80_0_0_13af36529edefdbc1ca7e318db62e475.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица Наталья Ветлицкая в своем Instagram рассказала о причине отмены концертов в России. Звезда не хочет делать прививку от коронавируса ни себе, ни своему ребенку.С прошлого года звезда находится в Испании. Концерты Натальи должны были пройти еще в 2020 году, однако из-за пандемии их пришлось перенести. Артистка отметила, что не призывает никого следовать ее примеру.Ранее она рассказывала поклонникам, что возможно уже переболела коронавирусом, так как у нее был серьезный кашель и температура.
https://ria.ru/20200202/1564154041.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569170002_0:38:1080:848_1920x0_80_0_0_f98d227a23218194948731c3a8ff7598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация, испания, знаменитости, наталья ветлицкая
18:01 15.09.2021
 

Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа делать прививку

© Фото : @n_vetlitskaya/InstagramПевица Наталья Ветлицкая
Певица Наталья Ветлицкая - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
© Фото : @n_vetlitskaya/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица Наталья Ветлицкая в своем Instagram рассказала о причине отмены концертов в России. Звезда не хочет делать прививку от коронавируса ни себе, ни своему ребенку.

"Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребенку. Ровно по этой причине я лишена возможности участия в концертах на территории России и вообще передвижения по планете", – отметила певица.

С прошлого года звезда находится в Испании. Концерты Натальи должны были пройти еще в 2020 году, однако из-за пандемии их пришлось перенести. Артистка отметила, что не призывает никого следовать ее примеру.

"Я не буду обсуждать здесь плохо это или хорошо. Это личное право и личная ответственность каждого, сделать свой выбор, без оглядки на постороннее мнение", – заключила Ветлицкая.

Ранее она рассказывала поклонникам, что возможно уже переболела коронавирусом, так как у нее был серьезный кашель и температура.
Певица Наталья Ветлицкая - РИА Новости, 1920, 02.02.2020
2 февраля 2020, 05:02Культура
Ветлицкая рассказала, когда на самом деле уехала из России в Испанию
 
ШоубизВакцинацияИспанияЗнаменитостиНаталья Ветлицкая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния