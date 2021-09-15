Ветлицкая отменила концерты в России из-за отказа делать прививку
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица Наталья Ветлицкая в своем Instagram рассказала о причине отмены концертов в России. Звезда не хочет делать прививку от коронавируса ни себе, ни своему ребенку.
"Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребенку. Ровно по этой причине я лишена возможности участия в концертах на территории России и вообще передвижения по планете", – отметила певица.
С прошлого года звезда находится в Испании. Концерты Натальи должны были пройти еще в 2020 году, однако из-за пандемии их пришлось перенести. Артистка отметила, что не призывает никого следовать ее примеру.
"Я не буду обсуждать здесь плохо это или хорошо. Это личное право и личная ответственность каждого, сделать свой выбор, без оглядки на постороннее мнение", – заключила Ветлицкая.
Ранее она рассказывала поклонникам, что возможно уже переболела коронавирусом, так как у нее был серьезный кашель и температура.
2 февраля 2020, 05:02КультураВетлицкая рассказала, когда на самом деле уехала из России в Испанию