https://ria.ru/20211222/kross-1764892384.html
"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava
"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava - РИА Новости, 22.12.2021
"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava
Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) раскрыла подробности своего расставания с Dava. В интервью Ляйсан Утяшевой она отметила, что получила большой опыт в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:50
2021-12-22T13:50
2021-12-22T13:51
шоубиз
знаменитости
ляйсан утяшева
шоу-бизнес
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) раскрыла подробности своего расставания с Dava. В интервью Ляйсан Утяшевой она отметила, что получила большой опыт в отношениях.Она добавила, что они с Давидом расстались мирно, но пресса каждый раз выставляет ее "брошенкой-обиженкой" и жалеет.Одним из самых громких романов Давида стали отношения с Ольгой Бузовой. Пара начала встречаться в 2019 году. Артист признавался, что сделал певице предложение, но затем возлюбленные со скандалом расстались. Бузова обвинила Давида в изменах и абьюзе.
https://ria.ru/20211221/buzova-1764665433.html
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знаменитости, ляйсан утяшева, шоу-бизнес, давид манукян (dava)
13:50 22.12.2021 (обновлено: 13:51 22.12.2021)
"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava
Карина Кросс рассказала о мирном расставании с Dava