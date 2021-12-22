https://ria.ru/20211222/kross-1764892384.html

"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava

"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava - РИА Новости, 22.12.2021

"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava

Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) раскрыла подробности своего расставания с Dava. В интервью Ляйсан Утяшевой она отметила, что получила большой опыт в... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T13:50

2021-12-22T13:50

2021-12-22T13:51

шоубиз

знаменитости

ляйсан утяшева

шоу-бизнес

давид манукян (dava)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) раскрыла подробности своего расставания с Dava. В интервью Ляйсан Утяшевой она отметила, что получила большой опыт в отношениях.Она добавила, что они с Давидом расстались мирно, но пресса каждый раз выставляет ее "брошенкой-обиженкой" и жалеет.Одним из самых громких романов Давида стали отношения с Ольгой Бузовой. Пара начала встречаться в 2019 году. Артист признавался, что сделал певице предложение, но затем возлюбленные со скандалом расстались. Бузова обвинила Давида в изменах и абьюзе.

https://ria.ru/20211221/buzova-1764665433.html

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знаменитости, ляйсан утяшева, шоу-бизнес, давид манукян (dava)