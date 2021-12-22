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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211222/kross-1764892384.html
"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava
"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava - РИА Новости, 22.12.2021
"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava
Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) раскрыла подробности своего расставания с Dava. В интервью Ляйсан Утяшевой она отметила, что получила большой опыт в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:50
2021-12-22T13:51
шоубиз
знаменитости
ляйсан утяшева
шоу-бизнес
давид манукян (dava)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) раскрыла подробности своего расставания с Dava. В интервью Ляйсан Утяшевой она отметила, что получила большой опыт в отношениях.Она добавила, что они с Давидом расстались мирно, но пресса каждый раз выставляет ее "брошенкой-обиженкой" и жалеет.Одним из самых громких романов Давида стали отношения с Ольгой Бузовой. Пара начала встречаться в 2019 году. Артист признавался, что сделал певице предложение, но затем возлюбленные со скандалом расстались. Бузова обвинила Давида в изменах и абьюзе.
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знаменитости, ляйсан утяшева, шоу-бизнес, давид манукян (dava)
13:50 22.12.2021 (обновлено: 13:51 22.12.2021)
 
"Такая постановка вопроса задевает": Карина Кросс о расставании с Dava

Карина Кросс рассказала о мирном расставании с Dava

© Ляйсан Утяшева/YouTubeКадр интервью Карины Кросс
Кадр интервью Карины Кросс
© Ляйсан Утяшева/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Блогер Карина Кросс (Карина Лазарьянц) раскрыла подробности своего расставания с Dava. В интервью Ляйсан Утяшевой она отметила, что получила большой опыт в отношениях.

"Когда случилась ситуация с Давидом все начали меня почему-то жалеть и говорить, что была какая-то обида. На самом деле меня никто не обижал. Я получила огромный опыт и благодарна ему за это", – рассказала Карина.

Она добавила, что они с Давидом расстались мирно, но пресса каждый раз выставляет ее "брошенкой-обиженкой" и жалеет.

"Сложился стереотип, что женщину нужно обязательно пожалеть, а мужчина непременно выставляется кобелем. Но ведь не всегда так! Меня такая постановка вопроса задевает. У меня все хорошо в личной жизни", – заключила Кросс.

Одним из самых громких романов Давида стали отношения с Ольгой Бузовой. Пара начала встречаться в 2019 году. Артист признавался, что сделал певице предложение, но затем возлюбленные со скандалом расстались. Бузова обвинила Давида в изменах и абьюзе.
Актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 11:29Шоубиз
"Машет с галерки": Бузова уколола бывшего мужа на вручении премии
 
ШоубизЗнаменитостиЛяйсан УтяшеваШоу-бизнесДавид Манукян (Dava)
 
 
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