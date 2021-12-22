https://ria.ru/20211222/kosmonavtika-1764863164.html

Итоги года в космонавтике: долгострой на орбите и новые деньги для отрасли

Итоги года в космонавтике: долгострой на орбите и новые деньги для отрасли - РИА Новости, 22.12.2021

Итоги года в космонавтике: долгострой на орбите и новые деньги для отрасли

Прошедший год был особенным не только для отечественной ракетно-космической отрасли, но и для всего человечества, которое отметило 60-летие полета Юрия Гагарина РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:37

2021-12-22T11:37

2021-12-22T14:51

наука

япония

антон шкаплеров

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Прошедший год был особенным не только для отечественной ракетно-космической отрасли, но и для всего человечества, которое отметило 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. Россия в юбилейный год выполнила несколько важных пусков и отправила к МКС модуль-долгострой "Наука".Также было объявлено, что проект многоспутниковой группировки "Сфера" наконец-то получил долгожданное финансирование, дополнительные деньги были выделены для космической науки, началось эскизное проектирование новой российской орбитальной станции. Об этих и других значимых событиях в космической отрасли, произошедших в 2021 году, читайте в материале РИА Новости.Последние кирпичикиЦелых два новых модуля получил российский сегмент Международной космической станции в 2021 году – Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" и Узловой модуль (УМ) "Причал". Изначально предполагалось, что строительство российского сегмента МКС завершится после введения в строй Научно-энергетического модуля (НЭМ), однако его решили пока не отправлять на орбиту, чтобы потом использовать в качестве базового модуля для российской национальной станции. Таким образом, МЛМ и УМ стали финальными "кирпичиками" отечественного сегмента МКС."Науку" начали строить еще в 90-е годы как дублер первого модуля станции – Функционально-грузового блока "Заря", а запустить хотели в 2007 году. Старт неоднократно откладывался из-за того, что МЛМ сначала переделывали, чтобы превратить его в полноценную летную машину, а затем долго обслуживали, чтобы избавиться от обнаруженных в топливной системе посторонних частиц.Модуль, который должен дать космонавтам новые возможности по проведению экспериментов на орбите, доставил хлопот. Во время полета на "Науке" произошел ряд отказов систем, которые были успешно парированы наземными специалистами. После стыковки 29 июля двигатели "Науки" внепланово включились и развернули станцию. Для стабилизации МКС были пришлось задействовать двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было."Причал" пристыковался к МКС 26 ноября. Стоит отметить, что строительство станции все же еще не завершено – космонавтам предстоит провести несколько выходов в открытый космос, чтобы доинтегрировать модули в состав МКС. Ближайший выход намечен на 19 января. В последующем россиянам могут помочь европейские космонавты.Турист в иллюминатореРоссия возобновила прерванные на 12 лет полеты туристов на МКС. Станцию в декабре посетили 14-й богатейший человек Японии Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано, который занимался медийным освещением полёта своего босса.Подготовка к полёту у японцев прошла в ускоренном темпе – всего за 100 дней. Её качество Маэдзава оценил высоко, хотя и назвал тренировку на вращающемся стуле "почти пыткой".В день старта экипаж корабля "Союз МС-20" вышел из гостиницы "Космонавт" на Байконуре под традиционную песню "Трава у дома", исполненную на японском языке. Туристы совершили четыре витка вокруг Земли и успешно добрались до МКС.В космосе миллиардер выполнял 100 заданий из списка предложенных ему фанатами. Кроме того, японцы были заняты в исследовании по заказу российских ученых, в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Также практически весь экипаж станции принял участие в турнире по бадминтону в невесомости.Сколько отдал Маэдзава за своё с помощником путешествие, не разглашается, но эксперты оценивают подобный полёт на МКС в "50 миллионов долларов плюс-минус".Интерес к космическому туризму растет – так, гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов заявляет, что компания заключила соглашение с четырьмя туристами, которые полетят на двух кораблях "Союз" в 2024 году.Киноврач на орбитеВпервые в космосе побывала съемочная команда художественного фильма. "Киноэкипаж" почти две недели провел на МКС, снимая материал для "Вызова". По сюжету, один из космонавтов на станции нуждается в хирургической операции. На Землю его вернуть нельзя по медицинским показаниям, поэтому в космос отправят женщину-врача, которую в экстренном порядке подготовят к полету.Роль врача досталась Юлии Пересильд, которую отобрали из трёх тысяч претенденток. Режиссёр фильма Клим Шипенко отправился на МКС вместе с ней 5 октября с Байконура в корабле "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Впервые в истории "Союз" пилотировал один командир без помощи профессионального бортинженера. Из-за отказа автоматической системы сближения "Курс" на станции стыковку корабля Шкаплерову пришлось произвести вручную.На станции в течение 12 дней киноэкипаж отснял более 30 часов видеоматериала, из которых после монтажа в фильм войдут 25-35 минут. Роль нуждающегося в операции космонавта досталась Олегу Новицкому.На МКС оценили качество подготовки киноэкипажа – Тома Песке, в то время выполнявший роль командира станции, заявил, что "Клим и Юлия были примером профессионализма и адаптировались к космосу, как рыба к воде".Так "Роскосмос" обогнал НАСА и SpaceX, которые собирались запустить в космос голливудскую звезду Тома Круза, но отложили съемки.Станция на новой орбитеВ апреле вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что Россия планирует выйти из проекта МКС после 2025 года и создавать собственную станцию, которая должна в том числе стать перевалочным пунктом для полетов к Луне. Впоследствии от сотрудничества решили так быстро не отказываться, однако в ноябре гендиректор "Роскосмоса" Рогозин сообщил, что уже дал поручение Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" приступить к разработке эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС).Строительство новой станции, по мнению генерального конструктора РКК "Энергия" Владимира Соловьева, может начаться в 2027 году.Новая станция получит модульную структуру, ее можно будет наращивать новыми блоками и переходными отсеками. При этом отработавшие свой срок модули можно будет заменять новыми, что сделает станцию "вечной".Первым станет Научно-энергетический модуль, который создают с 2012 года. Первоначально предполагалось, что его построят в 2015-м, однако к этому времени был готов только эскизный проект, а наземные испытания стартовали лишь в 2018 году. Чтобы переделать НЭМ для использования в качестве первого модуля РОСС, потребуется ещё полтора-два года, считают в РКК "Энергия".Новую станцию планируется разместить на высокоширотной орбите с наклонением в 97 градусов, чтобы ее солнечные батареи были всегда освещены. С такой орбиты экипаж будет каждые полтора часа видеть Арктику и наблюдать Северный морской путь. Снаружи станции разместят системы наблюдения Земли в различных спектрах — от оптического до радиолокационного, и аппаратуру для мониторинга космического пространства.Первый этап создания станции предполагает запуск научно-энергетического, узлового, базового и шлюзового модулей, второй этап - целевого и производственного модулей, а также платформы для обслуживания космических аппаратов.Станция будет не постоянно обитаемой, а посещаемой экипажами из двух-четырех человек. При этом большинство работ на внешней поверхности станции будут обеспечиваться за счет применения телеуправляемых роботов. Это нужно из-за того, что орбита новой станции будет более "радиационнонагруженной", чем орбита МКС.Сферу ужали, науку подпиталиПроект создания многоспутниковой орбитальной группировки "Сфера" наконец-то получил финансирование. До этого проект в течение трех лет несколько раз отправляли на согласование в правительство.В процессе переговоров проект сильно сократили – по сравнению с планирующимися 542 спутниками на орбиту будут выведены лишь около 380. В систему войдут семь аппаратов "Экспресс", четыре "Экспресс-РВ", 12 спутников "Скиф" для широкополосного доступа в интернет и 264 спутника "Марафон" для интернета вещей. Также в "Сферу" войдут два спутника связи "Ямал", три спутника ДЗЗ "Смотр", 84 аппарата оптического наблюдения "Беркут-О" и "Беркут-ВД" и 12 радиолокационных "Беркут-X" и "Беркут-XLP".Как ожидается, "Сфера" станет российским конкурентом зарубежным системам Starlink и OneWeb.Исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко сообщил, что финансирование проекта распланировано на 2022-2024 годы, ежегодно будет выделяться по 7 миллиардов рублей.Это не единственные дополнительные деньги, которые пришли в отрасль – в конце года стало известно, что по поручению Владимира Путина правительство добавит 6,5 миллиарда рублей на развитие космической отрасли. Пойдут они на научную составляющую и, по словам главы РАН Александра Сергеева, вернут Федеральную космическую программу к траектории, "по которой предполагалось 15 миллиардов в год до 2025 года тратить".Роверы для общей луныВ июне на конференции GLEX в Санкт-Петербурге Россия и Китай представили дорожную карту строительства Международной научной лунной станции. В ходе первого этапа с 2026 по 2030 годы планируется начать совместные операции, доставить образцы лунного грунта и проверить технологии командного центра станции. Второй этап будет проходить с 2031 по 2035-й и будет включать создание систем на орбите и поверхности Луны, которые будут отвечать за энергетику, связь и доставку оборудования. Третьим этапом станет полноценная эксплуатация станции.Стороны предполагают, что в состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.Станцию могут разместить либо в кратере Амундсен в южной части Луны, либо в районе холмов Мауриса в Океане Бурь, либо в кратере Аристарх. Она получит два полноценных лунохода – для "мобильных исследований" и "операционный". Также предусматривается отправка прыгающего робота и нескольких "умных" мини-роверов, которые будут объединяться в сеть.Как подчеркивал Рогозин, проект открыт для участия научных коллективов из различных стран. Китайские партнеры сообщили, что заинтересованность высказали Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.Первый арктический28 февраля на орбиту был запущен метеорологический спутник "Арктика-М". За счет своей высокоэллиптической орбиты он стал первым российским спутником для мониторинга климата арктического региона. Следующий такой спутник планируют запустить в 2023 году, чтобы следить за погодой в Арктике можно было круглосуточно.Спутник за счет установленного на нем гелиогеофизического комплекса ГГАК-ВЭ позволит в десятки раз повысить точность прогнозов магнитных бурь, предсказывать северные сияния, а также впервые получить большой объем данных о радиационных поясах Ван-Аллена.Росгидромет сократит использование зарубежных каналов связи после того, как "Арктику-М" ввели в эксплуатацию в начале сентября. Его аппаратура позволит расширить на арктический регион зону покрытия системы сбора данных, пояснили метеорологи. Кроме того, для работы через спутник "Арктика-М" впервые в мире была разработана система двусторонней радиосвязи для арктической наблюдательной сети Росгидромета, где оперативной связи либо нет, либо она работает неустойчиво.

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https://ria.ru/20211206/maedzava-1762051775.html

https://ria.ru/20211026/rogozin-1756346551.html

https://ria.ru/20211219/korrektsiya-1764453453.html

https://ria.ru/20211031/roskosmos-1757089788.html

https://ria.ru/20211120/luna-1760003829.html

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япония, антон шкаплеров, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, россия