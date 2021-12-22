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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764890017.html
Российские ученые в ЮАР поделились опытом противодействия COVID-19
Российские ученые в ЮАР поделились опытом противодействия COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2021
Российские ученые в ЮАР поделились опытом противодействия COVID-19
Российские ученые в ЮАР поделились опытом противодействия COVID-19, изучения генетических особенностей возбудителя инфекции, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T13:06
2021-12-22T13:06
распространение коронавируса
дурбан
йоханнесбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские ученые в ЮАР поделились опытом противодействия COVID-19, изучения генетических особенностей возбудителя инфекции, говорится в совместном заявлении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ и министерства здравоохранения Южно-Африканской Республики.Как говорится в заявлении, российско-южноафриканская научная миссия по изучению клинико-эпидемиологических особенностей новой коронавирусной инфекции, вызываемой генетическим вариантом "омикрон" (далее – миссия) организована по результатам договорённостей президентов России и ЮАР и состоялась в Южно-Африканской Республике в период с 13 по 22 декабря 2021 года."Российские ученые поделись опытом противодействия новой коронавирусной инфекции, организации эпидемиологического мониторинга, изучения генетических особенностей возбудителя коронавирусной инфекции, оценки иммунного статуса переболевших и привитых в контексте защиты от новых генетических вариантов коронавируса", - говорится в заявлении.Отмечается, что с российской стороны в миссии приняло участие 20 ведущих ученых и экспертов Роспотребнадзора и Минздрава России, включая представителей Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского НИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора, ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, Волгоградского НИПЧИ Роспотребнадзора и других.С южно-африканской стороны в миссии приняли участие ведущие ученые и эксперты Минздрава ЮАР, Южно-Африканского Совета медицинских исследований, Национального института инфекционных болезней, Национальной сети лабораторий здравоохранения, Университета Стелленбош, Университета Дурбана, госпиталя Криса Хани Барагваната, Академической больницы Йоханнесбурга имени Шарлотты Максеке, Юбилейной районной больницы провинции Гаутенг.
https://ria.ru/20211222/vaktsina-1764847352.html
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дурбан, йоханнесбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
13:06 22.12.2021
 
Российские ученые в ЮАР поделились опытом противодействия COVID-19

Российские ученые в ЮАР поделились опытом противодействия омикрон-штамму коронавируса

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Российские ученые в ЮАР поделились опытом противодействия COVID-19, изучения генетических особенностей возбудителя инфекции, говорится в совместном заявлении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ и министерства здравоохранения Южно-Африканской Республики.
Как говорится в заявлении, российско-южноафриканская научная миссия по изучению клинико-эпидемиологических особенностей новой коронавирусной инфекции, вызываемой генетическим вариантом "омикрон" (далее – миссия) организована по результатам договорённостей президентов России и ЮАР и состоялась в Южно-Африканской Республике в период с 13 по 22 декабря 2021 года.
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"Российские ученые поделись опытом противодействия новой коронавирусной инфекции, организации эпидемиологического мониторинга, изучения генетических особенностей возбудителя коронавирусной инфекции, оценки иммунного статуса переболевших и привитых в контексте защиты от новых генетических вариантов коронавируса", - говорится в заявлении.
Отмечается, что с российской стороны в миссии приняло участие 20 ведущих ученых и экспертов Роспотребнадзора и Минздрава России, включая представителей Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Российского НИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора, ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, Волгоградского НИПЧИ Роспотребнадзора и других.
С южно-африканской стороны в миссии приняли участие ведущие ученые и эксперты Минздрава ЮАР, Южно-Африканского Совета медицинских исследований, Национального института инфекционных болезней, Национальной сети лабораторий здравоохранения, Университета Стелленбош, Университета Дурбана, госпиталя Криса Хани Барагваната, Академической больницы Йоханнесбурга имени Шарлотты Максеке, Юбилейной районной больницы провинции Гаутенг.
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Распространение коронавирусаДурбанЙоханнесбургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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