https://ria.ru/20211222/kitay-1764650879.html
Названы самые популярные у китайских туристов регионы России
Названы самые популярные у китайских туристов регионы России - РИА Новости, 22.12.2021
Названы самые популярные у китайских туристов регионы России
Составлен рейтинг привлекательности российских регионов для туристов из Китая, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T01:20
2021-12-22T01:20
2021-12-22T01:20
туризм
санкт-петербург
приморский край
хабаровский край
новосибирская область
иркутская область
китай
свердловская область
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Составлен рейтинг привлекательности российских регионов для туристов из Китая, сообщает АТОР.Список впервые был представлен на VIII Российско-китайском туристическом форуме и носит название China Friendly. Уровень привлекательности тех или иных мест в России для китайских туристов на 2020-2021 годы определялся по совокупности нескольких критериев. В рейтинге приняли участие 19 российских регионов."Мы брали данные по количеству запросов за сутки в поисковой системе Baidu. В этой номинации первое место заняла Иркутская область (более двух тысяч запросов в день), второе — досталось Москве (более 1,5 тысячи запросов), а третье с небольшим отрывом — Санкт-Петербургу", – сказала эксперт АМТ "Мир без границ" Светлана Пятихатка. Интерес к другим регионам значительно ниже.Впрочем, по совокупности оценок абсолютным лидером стал Санкт-Петербург, за ним следуют Москва и Приморский край. В десятку вошли Татарстан, Свердловская, Новосибирская, Иркутская области, Хабаровский край, Бурятия и Владимирская область.Эксперты оценивали опыт приема китайских гостей или потенциал, количество туроператоров, работающих с отдыхающими из КНР, интерес к региону путешественников из Поднебесной и так далее.Оказалось, что главная проблема — нехватка мест коллективного размещения, отелей категории три, четыре и пять звезд. Именно они пользуются наибольшей популярностью у гостей из Поднебесной.
https://ria.ru/20211215/dolgov-1763608690.html
санкт-петербург
приморский край
хабаровский край
новосибирская область
иркутская область
китай
свердловская область
москва
республика бурятия
россия
республика татарстан (татарстан)
владимирская область
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санкт-петербург, приморский край, хабаровский край, новосибирская область, иркутская область, китай, свердловская область, москва, новости - туризм, мир без границ, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, республика бурятия, россия, республика татарстан (татарстан), владимирская область, отели, гостиницы
Названы самые популярные у китайских туристов регионы России
Санкт-Петербург стал самым востребованным российским регионом у туристов из Поднебесной
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Составлен рейтинг привлекательности российских регионов для туристов из Китая, сообщает
АТОР.
Список впервые был представлен на VIII Российско-китайском туристическом форуме и носит название China Friendly. Уровень привлекательности тех или иных мест в России для китайских туристов на 2020-2021 годы определялся по совокупности нескольких критериев. В рейтинге приняли участие 19 российских регионов.
"Мы брали данные по количеству запросов за сутки в поисковой системе Baidu. В этой номинации первое место заняла Иркутская область (более двух тысяч запросов в день), второе — досталось Москве (более 1,5 тысячи запросов), а третье с небольшим отрывом — Санкт-Петербургу", – сказала эксперт АМТ "Мир без границ" Светлана Пятихатка. Интерес к другим регионам значительно ниже.
Впрочем, по совокупности оценок абсолютным лидером стал Санкт-Петербург, за ним следуют Москва и Приморский край. В десятку вошли Татарстан, Свердловская, Новосибирская, Иркутская области, Хабаровский край, Бурятия и Владимирская область.
Эксперты оценивали опыт приема китайских гостей или потенциал, количество туроператоров, работающих с отдыхающими из КНР, интерес к региону путешественников из Поднебесной и так далее.
Оказалось, что главная проблема — нехватка мест коллективного размещения, отелей категории три, четыре и пять звезд. Именно они пользуются наибольшей популярностью у гостей из Поднебесной.