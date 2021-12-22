https://ria.ru/20211222/khovanskiy-1764922698.html

Суд оставил блогера Хованского под стражей

Суд оставил блогера Хованского под стражей - РИА Новости, 22.12.2021

Суд оставил блогера Хованского под стражей

Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляционные жалобы на продление ареста блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:13

2021-12-22T15:13

2021-12-22T15:36

санкт-петербург

происшествия

санкт-петербургский городской суд

россия

юрий хованский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736515781_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_2078d82117cbd33e6e0d745e90e42691.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляционные жалобы на продление ареста блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении. Таким образом, блогер останется в СИЗО минимум по 8 января.Как уточнили в пресс-службе, Хованский на рассмотрении апелляции пояснил, что его вина не доказана, срок давности по делу истек, скрываться он не собирается, просил постановление отменить, избрать домашний арест или иную более мягкую меру пресечения.Защитники Хованского полагали, что в постановлении все изложено абстрактно, не дана оценка доводам стороны защиты, ссылались на волокиту. Сообщалось, что адвокат блогера и сам Хованский подали жалобу в ЕСПЧ на нарушении свободы человека, связанные с незаконностью его ареста.Из-за песни, исполненной о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов, Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Мера пресечения неоднократно продлевалась Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. Уголовное дело заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Хованскому назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза на вменяемость.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост" - 174 человека).

https://ria.ru/20211123/khovanskiy-1760359505.html

https://ria.ru/20211112/khovanskiy-1758777571.html

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, санкт-петербургский городской суд, россия, юрий хованский