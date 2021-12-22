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https://ria.ru/20211222/khovanskiy-1764922698.html
Суд оставил блогера Хованского под стражей
Суд оставил блогера Хованского под стражей - РИА Новости, 22.12.2021
Суд оставил блогера Хованского под стражей
Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляционные жалобы на продление ареста блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:13
2021-12-22T15:36
санкт-петербург
происшествия
санкт-петербургский городской суд
россия
юрий хованский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляционные жалобы на продление ареста блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении. Таким образом, блогер останется в СИЗО минимум по 8 января.Как уточнили в пресс-службе, Хованский на рассмотрении апелляции пояснил, что его вина не доказана, срок давности по делу истек, скрываться он не собирается, просил постановление отменить, избрать домашний арест или иную более мягкую меру пресечения.Защитники Хованского полагали, что в постановлении все изложено абстрактно, не дана оценка доводам стороны защиты, ссылались на волокиту. Сообщалось, что адвокат блогера и сам Хованский подали жалобу в ЕСПЧ на нарушении свободы человека, связанные с незаконностью его ареста.Из-за песни, исполненной о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов, Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Мера пресечения неоднократно продлевалась Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. Уголовное дело заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Хованскому назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза на вменяемость.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост" - 174 человека).
https://ria.ru/20211123/khovanskiy-1760359505.html
https://ria.ru/20211112/khovanskiy-1758777571.html
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санкт-петербург, происшествия, санкт-петербургский городской суд, россия, юрий хованский
15:13 22.12.2021 (обновлено: 15:36 22.12.2021)
 
Суд оставил блогера Хованского под стражей

Петербургский суд оставил в силе решение о продлении ареста блогеру Хованскому

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкБлогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляционные жалобы на продление ареста блогеру Юрию Хованскому, которого обвиняют в оправдании терроризма, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда от 3 ноября оставила без изменения, а жалобы - без удовлетворения", - говорится в сообщении. Таким образом, блогер останется в СИЗО минимум по 8 января.
Блогер Юрий Хованский в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 15:42
Защита блогера Хованского пожаловалась в прокуратуру на давление следствия
Как уточнили в пресс-службе, Хованский на рассмотрении апелляции пояснил, что его вина не доказана, срок давности по делу истек, скрываться он не собирается, просил постановление отменить, избрать домашний арест или иную более мягкую меру пресечения.
Защитники Хованского полагали, что в постановлении все изложено абстрактно, не дана оценка доводам стороны защиты, ссылались на волокиту. Сообщалось, что адвокат блогера и сам Хованский подали жалобу в ЕСПЧ на нарушении свободы человека, связанные с незаконностью его ареста.
Видеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 16:06
Блогера Хованского проверят на вменяемость
Из-за песни, исполненной о трагедии в "Норд-Осте" на одном из стримов, Хованского задержали, а потом арестовали в начале июня. Мера пресечения неоднократно продлевалась Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга. Уголовное дело заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), санкция по которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Хованскому назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза на вменяемость.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост" - 174 человека).
Видеоблогер Юрий Хованский
10 августа, 14:25
Блогера Хованского включили в список лиц, причастных к экстремизму
 
Санкт-ПетербургПроисшествияСанкт-Петербургский городской судРоссияЮрий Хованский
 
 
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