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Туризм
https://ria.ru/20211222/keshbek-1764878994.html
Ростуризм поддержал программу детского кешбэка
Ростуризм поддержал программу детского кешбэка - РИА Новости, 22.12.2021
Ростуризм поддержал программу детского кешбэка
Ростуризм поддерживает программу возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря и готов в короткие сроки запустить ее после соответствующего... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:20
2021-12-22T14:20
туризм
дети
отдых
деньги
михаил мишустин
новости - туризм
туризм
зарина догузова
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ростуризм поддерживает программу возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря и готов в короткие сроки запустить ее после соответствующего решения, рассказала журналистам в кулуарах "Трэвел форума 2021" глава Ростуризма Зарина Догузова.Она напомнила, что основной туристический кешбэк запускался как одна из мер стимулирования спроса. Это ежегодная программа с выделенным финансированием до 2024 года."Что касается "детского кешбэка" — повышенного возврата за путевки в детские лагеря, то по поручению президента и премьера данная мера была запущена на один год как антикризисная. Для ее продления нужно соответствующее решение и финансирование. Если такое решение будет принято, Ростуризм готов в короткие сроки запустить программу в следующем году", — сказала Догузова.По ее словам, схема показала очень хорошие результаты — более 400 тысяч детей смогли отдохнуть и оздоровиться с 50-процентной скидкой. "Впервые у родителей, которые покупают путевки на коммерческой основе, за свои деньги, была возможность сэкономить и значительно дешевле отправить ребенка на отдых", — продолжила она.Во вторник Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) сообщил РИА Новости, что направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить в 2022 году программу "детского кешбэка". В союзе считают, что она зарекомендовала себя и способствовала увеличению заполняемости лагерей и санаториев, работа которых в 2020 году была практически приостановлена.Программа возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежало 50 процентов стоимости оплаченных путевок, вернуть можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
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дети, отдых, деньги, михаил мишустин, новости - туризм, туризм, зарина догузова, россия, кешбэк, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
14:20 22.12.2021
 
Ростуризм поддержал программу детского кешбэка

Догузова: Ростуризм готов в короткие сроки вновь запустить "детский кешбэк"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети в МДЦ "Артек"
Дети в МДЦ Артек - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ростуризм поддерживает программу возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря и готов в короткие сроки запустить ее после соответствующего решения, рассказала журналистам в кулуарах "Трэвел форума 2021" глава Ростуризма Зарина Догузова.
Она напомнила, что основной туристический кешбэк запускался как одна из мер стимулирования спроса. Это ежегодная программа с выделенным финансированием до 2024 года.
"Что касается "детского кешбэка" — повышенного возврата за путевки в детские лагеря, то по поручению президента и премьера данная мера была запущена на один год как антикризисная. Для ее продления нужно соответствующее решение и финансирование. Если такое решение будет принято, Ростуризм готов в короткие сроки запустить программу в следующем году", — сказала Догузова.
По ее словам, схема показала очень хорошие результаты — более 400 тысяч детей смогли отдохнуть и оздоровиться с 50-процентной скидкой. "Впервые у родителей, которые покупают путевки на коммерческой основе, за свои деньги, была возможность сэкономить и значительно дешевле отправить ребенка на отдых", — продолжила она.
Во вторник Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) сообщил РИА Новости, что направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить в 2022 году программу "детского кешбэка". В союзе считают, что она зарекомендовала себя и способствовала увеличению заполняемости лагерей и санаториев, работа которых в 2020 году была практически приостановлена.
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Программа возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежало 50 процентов стоимости оплаченных путевок, вернуть можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
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ТуризмДетиОтдыхДеньгиМихаил МишустинНовости - ТуризмТуризмЗарина ДогузоваРоссияКешбэкФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
 
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