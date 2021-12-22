https://ria.ru/20211222/keshbek-1764878994.html

Ростуризм поддержал программу детского кешбэка

Ростуризм поддержал программу детского кешбэка - РИА Новости, 22.12.2021

Ростуризм поддержал программу детского кешбэка

Ростуризм поддерживает программу возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря и готов в короткие сроки запустить ее после соответствующего... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:20

2021-12-22T14:20

2021-12-22T14:20

туризм

дети

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михаил мишустин

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туризм

зарина догузова

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ростуризм поддерживает программу возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря и готов в короткие сроки запустить ее после соответствующего решения, рассказала журналистам в кулуарах "Трэвел форума 2021" глава Ростуризма Зарина Догузова.Она напомнила, что основной туристический кешбэк запускался как одна из мер стимулирования спроса. Это ежегодная программа с выделенным финансированием до 2024 года."Что касается "детского кешбэка" — повышенного возврата за путевки в детские лагеря, то по поручению президента и премьера данная мера была запущена на один год как антикризисная. Для ее продления нужно соответствующее решение и финансирование. Если такое решение будет принято, Ростуризм готов в короткие сроки запустить программу в следующем году", — сказала Догузова.По ее словам, схема показала очень хорошие результаты — более 400 тысяч детей смогли отдохнуть и оздоровиться с 50-процентной скидкой. "Впервые у родителей, которые покупают путевки на коммерческой основе, за свои деньги, была возможность сэкономить и значительно дешевле отправить ребенка на отдых", — продолжила она.Во вторник Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) сообщил РИА Новости, что направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить в 2022 году программу "детского кешбэка". В союзе считают, что она зарекомендовала себя и способствовала увеличению заполняемости лагерей и санаториев, работа которых в 2020 году была практически приостановлена.Программа возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежало 50 процентов стоимости оплаченных путевок, вернуть можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.

https://ria.ru/20211126/keshbek-1760878191.html

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