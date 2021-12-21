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Туризм
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Турбизнес попросил продлить программу детского кешбэка
Турбизнес попросил продлить программу детского кешбэка - РИА Новости, 21.12.2021
Турбизнес попросил продлить программу детского кешбэка
Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить в 2022 году... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:08
2021-12-21T13:08
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить в 2022 году программу возмещения части затрат на поездки в детские лагеря, которая сейчас приостановлена, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.В ОСИГ подчеркнули, что благодаря схеме кешбэка отдых в 2021 году стал более доступным для более чем 380 тысяч ребят.Эксперты союза отметили, что программа зарекомендовала себя, установив понятные и четкие правила получения возврата средств. Она также способствовала увеличению заполняемости детских лагерей и санаториев, работа которых в 2020 году была практически приостановлена.Программа возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежало 50 процентов стоимости оплаченных путевок, получить обратно можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
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дети, отдых, михаил мишустин, новости - туризм, туристы, туризм, россия, кешбэк
13:08 21.12.2021
 
Турбизнес попросил продлить программу детского кешбэка

Турбизнес РФ попросил продлить программу детского туристического кешбэка в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОткрытие летней смены в детском центре "Орлёнок"
Открытие летней смены в детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (ОСИГ) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить в 2022 году программу возмещения части затрат на поездки в детские лагеря, которая сейчас приостановлена, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости.
В ОСИГ подчеркнули, что благодаря схеме кешбэка отдых в 2021 году стал более доступным для более чем 380 тысяч ребят.
Эксперты союза отметили, что программа зарекомендовала себя, установив понятные и четкие правила получения возврата средств. Она также способствовала увеличению заполняемости детских лагерей и санаториев, работа которых в 2020 году была практически приостановлена.
Программа возврата части стоимости путевок (кешбэка) в детские лагеря стартовала 25 мая, приобрести поездку можно было до 31 августа, а вернуться — вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежало 50 процентов стоимости оплаченных путевок, получить обратно можно было до 20 тысяч рублей. Деньги автоматически начислялись на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней. В программе участвовали как государственные, так и коммерческие лагеря, но только стационарные.
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