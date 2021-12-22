https://ria.ru/20211222/idlib-1764921400.html

Россия предложила помочь Турции в Идлибе, заявил Лаврентьев

Россия предложила помочь Турции в Идлибе, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 22.12.2021

Россия предложила помочь Турции в Идлибе, заявил Лаврентьев

РФ рассчитывает, что в следующем году удастся окончательно избавить сирийский Идлиб от террористов, в том числе за счет совместных действий стран-гарантов (РФ,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:09

2021-12-22T15:09

2021-12-22T15:23

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что в следующем году удастся окончательно избавить сирийский Идлиб от террористов, в том числе за счет совместных действий стран-гарантов (РФ, Турции и Ирана) в рамках "астанинского формата", заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.Он заявил, что РФ предложила Турции "свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами, вопрос на рассмотрении турецкой стороны"."Мы предложили турецкой стороне свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами, и вопрос сейчас находится на рассмотрении турецкой стороны", - сказал Лаврентьев журналистам по итогам 17-й международной встречи по Сирии в Нур-Султане.Выполнение Турцией договоренностей с РФ по Сирии затягивается, это касается отвода боевиков в Идлибе, сказал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20211222/siriya-1764920896.html

https://ria.ru/20211222/lavrov-1764898789.html

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в мире, анкара, турция, россия, иран, оон, александр лаврентьев, нур-султан