15:09 22.12.2021 (обновлено: 15:23 22.12.2021)
Россия предложила помочь Турции в Идлибе, заявил Лаврентьев
Спецпредставитель Лаврентьев: Россия предложила Турции помощь в борьбе с террористами
© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что в следующем году удастся окончательно избавить сирийский Идлиб от террористов, в том числе за счет совместных действий стран-гарантов (РФ, Турции и Ирана) в рамках "астанинского формата", заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Он заявил, что РФ предложила Турции "свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами, вопрос на рассмотрении турецкой стороны".
"Мы предложили турецкой стороне свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами, и вопрос сейчас находится на рассмотрении турецкой стороны", - сказал Лаврентьев журналистам по итогам 17-й международной встречи по Сирии в Нур-Султане.
"Мы очень надеемся, что следующий год в этом плане принесет позитивные результаты. И нам удастся избавиться от той террористической угрозы, которая исходит с территории Идлиба. Подчеркну - за счет наших совместных действий в рамках астанинского формата", - сказал Лаврентьев журналистам.
"Мы все-таки видим, что турецкая сторона прилагает определенные усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства. Но, к сожалению, этот процесс действительно очень затянулся, и мы до сих пор не можем выйти на те договоренности, которые были достигнуты в марте 2019 года. И, прежде всего, это касается отвода боевиков с южной части Идлиба за трассу М-4 и расположения турецких и российских наблюдательных пунктов по обе стороны этой дороги", - сказал Лаврентьев журналистам по итогам 17-й Международной встречи по Сирии в Нур-Султане.
В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.