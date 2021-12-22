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https://ria.ru/20211222/idlib-1764921400.html
Россия предложила помочь Турции в Идлибе, заявил Лаврентьев
Россия предложила помочь Турции в Идлибе, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 22.12.2021
Россия предложила помочь Турции в Идлибе, заявил Лаврентьев
РФ рассчитывает, что в следующем году удастся окончательно избавить сирийский Идлиб от террористов, в том числе за счет совместных действий стран-гарантов (РФ,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:09
2021-12-22T15:23
в мире
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александр лаврентьев
нур-султан
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что в следующем году удастся окончательно избавить сирийский Идлиб от террористов, в том числе за счет совместных действий стран-гарантов (РФ, Турции и Ирана) в рамках "астанинского формата", заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.Он заявил, что РФ предложила Турции "свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами, вопрос на рассмотрении турецкой стороны"."Мы предложили турецкой стороне свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами, и вопрос сейчас находится на рассмотрении турецкой стороны", - сказал Лаврентьев журналистам по итогам 17-й международной встречи по Сирии в Нур-Султане.Выполнение Турцией договоренностей с РФ по Сирии затягивается, это касается отвода боевиков в Идлибе, сказал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20211222/siriya-1764920896.html
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в мире, анкара, турция, россия, иран, оон, александр лаврентьев, нур-султан
15:09 22.12.2021 (обновлено: 15:23 22.12.2021)
 
Россия предложила помочь Турции в Идлибе, заявил Лаврентьев

Спецпредставитель Лаврентьев: Россия предложила Турции помощь в борьбе с террористами

© РИА Новости / Министерство обороны РоссииРоссийские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Министерство обороны России
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. РФ рассчитывает, что в следующем году удастся окончательно избавить сирийский Идлиб от террористов, в том числе за счет совместных действий стран-гарантов (РФ, Турции и Ирана) в рамках "астанинского формата", заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
Он заявил, что РФ предложила Турции "свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами, вопрос на рассмотрении турецкой стороны".
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"Мы предложили турецкой стороне свою помощь в решении задач в идлибской зоне деэскалации по борьбе с террористами, и вопрос сейчас находится на рассмотрении турецкой стороны", - сказал Лаврентьев журналистам по итогам 17-й международной встречи по Сирии в Нур-Султане.
"Мы очень надеемся, что следующий год в этом плане принесет позитивные результаты. И нам удастся избавиться от той террористической угрозы, которая исходит с территории Идлиба. Подчеркну - за счет наших совместных действий в рамках астанинского формата", - сказал Лаврентьев журналистам.
Выполнение Турцией договоренностей с РФ по Сирии затягивается, это касается отвода боевиков в Идлибе, сказал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
"Мы все-таки видим, что турецкая сторона прилагает определенные усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства. Но, к сожалению, этот процесс действительно очень затянулся, и мы до сих пор не можем выйти на те договоренности, которые были достигнуты в марте 2019 года. И, прежде всего, это касается отвода боевиков с южной части Идлиба за трассу М-4 и расположения турецких и российских наблюдательных пунктов по обе стороны этой дороги", - сказал Лаврентьев журналистам по итогам 17-й Международной встречи по Сирии в Нур-Султане.
В Нур-Султане 21 декабря стартовали переговоры "астанинского" формата по урегулированию в Сирии. Участие в консультациях, которые продлятся два дня, принимают делегации стран-гарантов - Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии, сирийской вооруженной оппозиции и ООН.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский" формат (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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