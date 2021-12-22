https://ria.ru/20211222/gospitalizatsii-1764970528.html

Ученые раскрыли еще одну особенность "омикрона"

Ученые заявили о резком снижении госпитализаций при заражении "омикроном" - РИА Новости, 22.12.2021

Ученые раскрыли еще одну особенность "омикрона"

Риск госпитализации у зараженных штаммом коронавируса "омикрон" снизился на 80%, выяснили специалисты Национального института инфекционных заболеваний ЮАР... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:33

2021-12-22T18:33

2021-12-22T18:33

распространение коронавируса

в мире

юар

африка

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_5692a7555c2703990eebbc7c4eb39351.jpg

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Риск госпитализации у зараженных штаммом коронавируса "омикрон" снизился на 80%, выяснили специалисты Национального института инфекционных заболеваний ЮАР (NICD). Результат их исследования опубликован на портале MedRxiv.Ученые сравнили степень тяжести заболевания у пациентов с "дельтой" и "омикроном". Как выяснилось, риск осложненного течения инфекции в результате последней мутации вируса уменьшился на 70%, а число госпитализаций сократилось на 80%.Вместе с тем специалисты предостерегли от поспешных выводов относительно нового штамма SARS-CoV-2. По мнению вирусологов, на снижение тяжести болезни могла повлиять высокая иммунизация населения в ЮАР (в результате вакцинации и заражений).Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством мутаций, выявили в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать данный вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.

https://radiosputnik.ria.ru/20211222/vaktsina-1764860228.html

юар

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, африка, коронавирус covid-19