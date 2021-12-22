https://ria.ru/20211222/gospitalizatsii-1764970528.html
Ученые раскрыли еще одну особенность "омикрона"
Ученые заявили о резком снижении госпитализаций при заражении "омикроном" - РИА Новости, 22.12.2021
Ученые раскрыли еще одну особенность "омикрона"
Риск госпитализации у зараженных штаммом коронавируса "омикрон" снизился на 80%, выяснили специалисты Национального института инфекционных заболеваний ЮАР... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:33
2021-12-22T18:33
2021-12-22T18:33
распространение коронавируса
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африка
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Риск госпитализации у зараженных штаммом коронавируса "омикрон" снизился на 80%, выяснили специалисты Национального института инфекционных заболеваний ЮАР (NICD). Результат их исследования опубликован на портале MedRxiv.Ученые сравнили степень тяжести заболевания у пациентов с "дельтой" и "омикроном". Как выяснилось, риск осложненного течения инфекции в результате последней мутации вируса уменьшился на 70%, а число госпитализаций сократилось на 80%.Вместе с тем специалисты предостерегли от поспешных выводов относительно нового штамма SARS-CoV-2. По мнению вирусологов, на снижение тяжести болезни могла повлиять высокая иммунизация населения в ЮАР (в результате вакцинации и заражений).Штамм коронавируса "омикрон", который отличается от предыдущих вариантов большим количеством мутаций, выявили в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать данный вариант коронавируса как вызывающий беспокойство.
https://radiosputnik.ria.ru/20211222/vaktsina-1764860228.html
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в мире, юар, африка, коронавирус covid-19
Ученые заявили о резком снижении госпитализаций при заражении "омикроном"
NICD: риск госпитализаций при "омикроне" на 80% ниже, чем при других штаммах SARS-CoV-2