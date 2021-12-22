Премьер-министр Китая высоко оценил работу главы Гонконга
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян высоко оценил работу главы Гонконга Кэрри Лэм
© AP Photo / Kin CheungЛюди в масках на улице в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
ПЕКИН, 22 дек – РИА Новости. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян высоко оценил работу Кэрри Лэм на посту главы администрации Гонконга, сообщает в среду издание South China Morning Post.
"В этом году вы проводили эффективную работу по сдерживанию пандемии и восстановлению экономики. Центральное правительство высоко оценивает вашу работу и работу администрации", - приводит издание слова Ли Кэцяна.
Об этом премьер сказал в ходе встречи с Лэм в Пекине в среду. Это последний ежегодный визит Лэм в Пекин в рамках ее пятилетнего срока полномочий, который истекает в следующем году.
Ожидается, что в среду она встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.
Выборы главы администрации Гонконга состоятся 27 марта 2022 года. Лэм занимает й пост с июля 2017 года, на сегодняшний день она пока не объявила о намерении участвовать или не участвовать в предстоящих выборах.
Глава администрации Гонконга избирается на пять лет коллегией выборщиков и утверждается центральным народным правительством Китая. Численность коллегии выборщиков составляет 1500 человек, в нее входят представители промышленных, банковских, профессиональных, религиозных кругов, а также члены парламента, местных организаций. Выборы главы администрации будут проходить посредством анонимного голосования, у каждого выборщика один голос. Для победы кандидат должен набрать более половины голосов всех выборщиков.
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