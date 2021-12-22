https://ria.ru/20211222/genotsid-1764937578.html

В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны

В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны - РИА Новости, 22.12.2021

В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны

Верхняя палата парламента Белоруссии в среду одобрила проект закона о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:13

2021-12-22T16:13

2021-12-22T16:25

в мире

белоруссия

великая отечественная война (1941-1945)

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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии в среду одобрила проект закона о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба палаты в своем Тelegram-канале."Принятие закона станет актом исторической справедливости в отношении тех, кто погиб от рук фашистов в годы войны", - говорится в сообщении.В декабре нижняя палата парламента приняла законопроект в двух чтениях, теперь его для вступления в силу должен подписать президент."Впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, иной сети электросвязи общего пользования", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что "проект закона содержит положения, реализация которых направлена на увековечение памяти жертв геноцида и обеспечение более качественного уровня информационной, просветительской, учебно-воспитательной работы по формированию адекватной нравственной и общественно-политической позиции граждан".В апреле генпрокурор Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году и к концу года передать всем генпрокурорам стран Евросоюза и других государств.

https://ria.ru/20211028/genotsid-1756669840.html

https://ria.ru/20210908/pomosch-1749114921.html

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в мире, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945)