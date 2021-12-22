Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/genotsid-1764937578.html
В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны
В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны - РИА Новости, 22.12.2021
В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны
Верхняя палата парламента Белоруссии в среду одобрила проект закона о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:13
2021-12-22T16:25
в мире
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764940298_0:253:2448:1631_1920x0_80_0_0_50aa86fe8f64beea68a42434e8072900.jpg
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии в среду одобрила проект закона о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба палаты в своем Тelegram-канале."Принятие закона станет актом исторической справедливости в отношении тех, кто погиб от рук фашистов в годы войны", - говорится в сообщении.В декабре нижняя палата парламента приняла законопроект в двух чтениях, теперь его для вступления в силу должен подписать президент."Впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, иной сети электросвязи общего пользования", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что "проект закона содержит положения, реализация которых направлена на увековечение памяти жертв геноцида и обеспечение более качественного уровня информационной, просветительской, учебно-воспитательной работы по формированию адекватной нравственной и общественно-политической позиции граждан".В апреле генпрокурор Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году и к концу года передать всем генпрокурорам стран Евросоюза и других государств.
https://ria.ru/20211028/genotsid-1756669840.html
https://ria.ru/20210908/pomosch-1749114921.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764940298_0:180:2448:2016_1920x0_80_0_0_0109defba503bca6ee6f780e33399d3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945)
16:13 22.12.2021 (обновлено: 16:25 22.12.2021)
 
В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны

Белорусские сенаторы одобрили законопроект о геноциде народа БССР в годы войны

© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкГитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню
Гитлеровцы сожгли дотла белорусскую деревню - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии в среду одобрила проект закона о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба палаты в своем Тelegram-канале.
"Принятие закона станет актом исторической справедливости в отношении тех, кто погиб от рук фашистов в годы войны", - говорится в сообщении.
В декабре нижняя палата парламента приняла законопроект в двух чтениях, теперь его для вступления в силу должен подписать президент.
"Впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, иной сети электросвязи общего пользования", - говорится в сообщении пресс-службы.
Генеральный прокурор Андрей Швед - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 13:40Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии заявили о 400 живых членах СС, причастных к геноциду в войну
Отмечается, что "проект закона содержит положения, реализация которых направлена на увековечение памяти жертв геноцида и обеспечение более качественного уровня информационной, просветительской, учебно-воспитательной работы по формированию адекватной нравственной и общественно-политической позиции граждан".
В апреле генпрокурор Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году и к концу года передать всем генпрокурорам стран Евросоюза и других государств.
Парад латышских легионеров СС в Риге. 1943 - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 09:39
Латвия отказала в помощи Белоруссии по делу о геноциде в годы войны
 
В миреБелоруссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины