https://ria.ru/20211222/genotsid-1764937578.html
В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны
В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны - РИА Новости, 22.12.2021
В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны
Верхняя палата парламента Белоруссии в среду одобрила проект закона о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:13
2021-12-22T16:13
2021-12-22T16:25
в мире
белоруссия
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Верхняя палата парламента Белоруссии в среду одобрила проект закона о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба палаты в своем Тelegram-канале."Принятие закона станет актом исторической справедливости в отношении тех, кто погиб от рук фашистов в годы войны", - говорится в сообщении.В декабре нижняя палата парламента приняла законопроект в двух чтениях, теперь его для вступления в силу должен подписать президент."Впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, иной сети электросвязи общего пользования", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что "проект закона содержит положения, реализация которых направлена на увековечение памяти жертв геноцида и обеспечение более качественного уровня информационной, просветительской, учебно-воспитательной работы по формированию адекватной нравственной и общественно-политической позиции граждан".В апреле генпрокурор Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году и к концу года передать всем генпрокурорам стран Евросоюза и других государств.
https://ria.ru/20211028/genotsid-1756669840.html
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в мире, белоруссия, великая отечественная война (1941-1945)
16:13 22.12.2021 (обновлено: 16:25 22.12.2021)
В Белоруссии одобрили законопроект о геноциде в годы войны
Белорусские сенаторы одобрили законопроект о геноциде народа БССР в годы войны
МИНСК, 22 дек – РИА Новости.
Верхняя палата парламента Белоруссии
в среду одобрила проект закона о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба палаты в своем Тelegram-канале
.
"Принятие закона станет актом исторической справедливости в отношении тех, кто погиб от рук фашистов в годы войны", - говорится в сообщении.
В декабре нижняя палата парламента приняла законопроект в двух чтениях, теперь его для вступления в силу должен подписать президент.
"Впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, иной сети электросвязи общего пользования", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что "проект закона содержит положения, реализация которых направлена на увековечение памяти жертв геноцида и обеспечение более качественного уровня информационной, просветительской, учебно-воспитательной работы по формированию адекватной нравственной и общественно-политической позиции граждан".
В апреле генпрокурор Андрей Швед сообщил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск
будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году и к концу года передать всем генпрокурорам стран Евросоюза
и других государств.