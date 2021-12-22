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В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре - РИА Новости, 22.12.2021
В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
Армянская сторона готова участвовать во встречах консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу, если они пройдут в Турции и Азербайджане, и... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:49
2021-12-22T23:49
в мире
армения
азербайджан
стамбул
турция
армен григорян
мевлют чавушоглу
россия
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Армянская сторона готова участвовать во встречах консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу, если они пройдут в Турции и Азербайджане, и принять представителей этих стран в Ереване, заявил в интервью общественному телевидению республики секретарь Совбеза Армении Армен Григорян."Если будет повод, мы готовы поехать и готовы принять эти страны у себя для организации обсуждений региональных проблем", - сказал Григорян, говоря о платформе "3+3" и возможности посещения представителями Еревана в рамках этого формата Анкары, а возможно и Баку, и организации встреч в Армении.При этом он отметил, что, в частности, армяно-турецкие отношения будут больше обсуждаться в двустороннем формате."Но если появится повод поговорить и в формате "3+3", мы им воспользуемся для контактов с Турцией и прояснения позиций друг друга", - отметил секретарь Совбеза.Он заявил, что повестка региональной платформы пока находится на стадии обсуждений, и там могут быть рассмотрены "иные региональные вопросы или экономические возможности, например вопросы управления региональными водными ресурсами".Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей. Также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул.
https://ria.ru/20211214/spetspredstavitel-1763600637.html
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в мире, армения, азербайджан, стамбул, турция, армен григорян, мевлют чавушоглу, россия
23:49 22.12.2021
 
В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре

Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван готов участвовать в формате "3+3" в Анкаре

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Армянская сторона готова участвовать во встречах консультативной региональной платформы "3+3" по Южному Кавказу, если они пройдут в Турции и Азербайджане, и принять представителей этих стран в Ереване, заявил в интервью общественному телевидению республики секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
"Если будет повод, мы готовы поехать и готовы принять эти страны у себя для организации обсуждений региональных проблем", - сказал Григорян, говоря о платформе "3+3" и возможности посещения представителями Еревана в рамках этого формата Анкары, а возможно и Баку, и организации встреч в Армении.
При этом он отметил, что, в частности, армяно-турецкие отношения будут больше обсуждаться в двустороннем формате.
"Но если появится повод поговорить и в формате "3+3", мы им воспользуемся для контактов с Турцией и прояснения позиций друг друга", - отметил секретарь Совбеза.
Он заявил, что повестка региональной платформы пока находится на стадии обсуждений, и там могут быть рассмотрены "иные региональные вопросы или экономические возможности, например вопросы управления региональными водными ресурсами".
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей. Также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул.
Ереван - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 09:21
Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
 
В миреАрменияАзербайджанСтамбулТурцияАрмен ГригорянМевлют ЧавушоглуРоссия
 
 
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