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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20211222/eremeev-1764876993.html
Алексей Еремеев: в Якутии суровая погода, но мягкий инвестиционный климат
Алексей Еремеев: в Якутии суровая погода, но мягкий инвестиционный климат - РИА Новости, 22.12.2021
Алексей Еремеев: в Якутии суровая погода, но мягкий инвестиционный климат
Наступающий год для Якутии будет юбилейным. Исполнится сто лет со дня образования Якутской АССР. К этой дате республика подходит с рекордными бюджетными... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:30
2021-12-22T12:30
республика саха (якутия)
экономика
интервью
государственное собрание якутии
алексей еремеев
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Наступающий год для Якутии будет юбилейным. Исполнится сто лет со дня образования Якутской АССР. К этой дате республика подходит с рекордными бюджетными доходами. О том, чем обусловлен рост экономики, и какие перспективы открываются перед регионом, РИА Новости рассказал председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев.— Алексей Ильич, чем для жителей Якутии будет отмечен год столетия республики?— 100-летие обретения автономии для нашей республики – это очень важная историческая веха. Благодаря российскому государству, многовековой дружбе с русским народом удалось воплотить мечту многих поколений якутян: обрести самостоятельность, сохранить язык, свою самобытность и культуру. Главное, конечно, помнить свою историю, гордиться своими достижениями. В год столетия запланированы различные мероприятия. Так, Ил Тумэн планирует провести в Совете Федерации Дни Якутии, во время которых будут представлены перспективные вопросы развития республики. В будущем году завершится ввод 100 объектов. Например, республиканские онкологический и кардиологический диспансеры, школы, детские сады, физкультурные комплексы, дома культуры и библиотеки. Многие из объектов уже введены. Кроме того, для каждого родившегося в 2022 году ребенка будет учрежден специальный целевой капитал "Дети столетия" по 100 тысяч рублей.— Как вы оцениваете состояние бюджета 2021 года? Какие направления станут приоритетными в будущем году?— Год мы завершаем с бюджетом в более, чем 281 миллиард рублей. А начинали с 236 миллиардов. Практически все обязательства, которые мы взяли на себя в области соцобеспечения, образования, здравоохранения, культуры, спорта, заработной платы, мы обеспечили на 100%. Обеспечили дополнительный рост зарплаты, поддерживаем важнейшую отрасль - ЖКХ.Что касается бюджета будущего года, мы начинаем с более, чем 264 миллиардов рублей. Это небывалая сумма. Из нее свыше 150 миллиардов – собственные доходы, которые за последние два года увеличились на 32 миллиарда рублей. Это говорит о том, что политика в промышленности, недропользовании, налогообложении дает результаты. Думаю, что в следующем году мы подойдем к 300 миллиардам рублей. Бюджетная политика, сбалансированный бюджет – все это результат эффективного взаимодействия всех ветвей и уровней властей.Например, мы обратили внимание на прочие категории работников бюджетной сферы, не попавших, к сожалению, в перечень бюджетников, заработная плата которых увеличивается указом президента России. Это 54 тысячи человек. Нам с правительством удалось запланировать увеличение их заработной платы на 6% без привязки к МРОТ. Глава Якутии Айсен Николаев недавно поручил повысить их зарплату на 10%. Будем изыскивать средства вместе с правительством.На развитие сельского хозяйства также предусмотрены беспрецедентные суммы – более 12,5 миллиардов рублей. Это тоже результат взаимодействия депутатов и политическая воля главы республики. В республике начинается субсидирование растениеводства: зерновых и овощных культур. В два раза будет увеличена субсидия на маточное поголовье лошадей. Впервые с 2013 года миллиард рублей заложен на развитие инфраструктуры сельского хозяйства. Это строительство коровников, летников, изгородей, хранилищ. Ведь сельское хозяйство исконно является основой жизни нашего народа, который, в основном, проживает в сельской местности.Надо подчеркнуть, что весь бюджет, вся работа государственной и исполнительной власти направлена на повышение благосостояния человека. Думаю, совместными усилиями мы справимся с этой комплексной задачей.— С чем связан рекордный рост доходов бюджета в 2021 году?— Якутия очень богата природными ресурсами. Но недропользователи приходят с неохотой. У нас очень суровый, резко континентальный климат, недостаточно развита транспортная инфраструктура. За последние два десятилетия мы постарались сделать так, чтобы проблема транспортной доступности была решена. Железная дорога подведена к противоположному берегу Якутска. Приведена в порядок федеральная трасса, сегодня она отвечает нормативам практически на 100 процентов.И главное - мы делаем инвестиционный климат мягким. Тем компаниям, которые приходят в республику, мы даем пятилетний льготный налоговый период. Яркий пример: "Роснефть" и ее дочерняя компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". В 2016 году мы дали ей нулевую ставку по налогу на прибыль и имущество. И это сработало. В 2022 году они начнут платить порядка 5-6 миллиардов рублей в республиканский бюджет по тому имуществу, которое они построили с 2016 года. А теперь мы даем им еще один пятилетний период с нулевой ставкой на новое имущество.— Окупились ли крупные проекты, начатые ранее?— Конечно. Например, Эльгинское угольное месторождение. В советские годы Якутия добывала 9,5 миллионов тонн угля. В этом году мы должны добыть 30 миллионов тонн, а через 5 лет достигнем 55 миллионов тонн. Или взять золото. В советские годы наши показатели составляли 26 тонн в год. Несколько лет тому назад Якутия добывала 17-18 тонн. В этом году достигаем свыше 40 тонн золота.У нас устойчивый рынок алмазного сырья. Прибыль у компании "АЛРОСА" стабильная. Заработал газопровод "Сила Сибири". Сейчас мы вышли на объем в 4,5 миллиардов кубометров. У нас добывается 17 миллионов тонн нефти. Все эти огромные объемы, конечно, дают свой эффект в виде налоговых и неналоговых доходов в бюджет.— При активном участии депутатов Ил Тумэн в законе о господдержке предпринимательства в Арктической зоне появились статьи, касающиеся поддержки коренных малочисленных народов Севера. Какие новшества вы предлагаете для сохранения традиционного природопользования?— Эти народы всегда жили на этой территории, занимались оленеводством, рыболовством, охотой. И вот пришли люди и начали добывать золото, серебро, другие природные ресурсы. А для домашнего оленеводства требуется огромная территория. Ведь ягель на месте, где паслись олени, восстанавливается через 30 лет. Коренные малочисленные народы Севера защищены специальным законом. Но в других законах – например, о недрах, об открытых акционерных обществах, специальная норма не отражена. За исключением закона о дальневосточном гектаре, от передачи земель для которого мы освободили территории традиционного проживания коренных народов. А в остальных случаях нет ни одного пункта, защищающего права коренных жителей. Наша задача - в том, чтобы их право на традиционный образ жизни соблюдалось во всех других федеральных законах.— В Госдуме есть несколько законопроектов, инициированных парламентом Якутии. В том числе, о мамонтовой фауне и о вечной мерзлоте. Расскажите, пожалуйста, о них.— Законопроект о мамонтовой фауне инициирован нами, потому что это – немалые доходы, которые идут мимо государства. Люди ищут, находят и продают бивни, поскольку они пользуются спросом. При этом государство процесс не регулирует.Законопроект по вечной мерзлоте родился из понимания того, что у нас климат теплеет. Так как мы являемся арктическим регионом, это особенно остро отражается на нас. Эксперты говорят о том, что в будущем таяние мерзлоты может привести к необратимым последствиям, в том числе к разрушению сооружений, зданий. Отрадно, что на федеральном уровне обратили на это особое внимание. Надеемся, что наши законопроекты будут поддержаны.— В своем послании Госсобранию глава республики Айсен Николаев объявил 2022 год Годом матери. Каковы будут меры поддержки матерей со стороны законодателей?— Якутия занимает первое место в ДФО по рождаемости. Как сказал глава республики, у нас заветная мечта, чтобы в Якутии был миллион жителей. Надеюсь, такими темпами и с такой поддержкой этот показатель будет достигнут в ближайшем будущем. Как я уже отмечал, для каждого ребенка, родившегося в год юбилея республики, мы должны заложить стотысячный капитал.В течение пяти лет мы должны полностью решить вопросы обеспечения жильем семей, которые имеют пять и более детей. Глава региона рекомендовал муниципальным образованиям полностью освободить такие семьи от налога на имущество физических лиц.Нам также нужно будет удвоить пакет социальных выплат. Это тоже почти миллиард рублей, который необходимо предусматривать в бюджете.В счастье всех матерей заключается счастье всего общества. Это слова Айсена Николаева, которые поддержаны всем населением Якутии и нами, депутатским корпусом. Это, действительно, - наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем.
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экономика, интервью, государственное собрание якутии, алексей еремеев
12:30 22.12.2021
 

Алексей Еремеев: в Якутии суровая погода, но мягкий инвестиционный климат

© Фото : Пресс-служба ИлТумэнПредседатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев
Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : Пресс-служба ИлТумэн
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Наступающий год для Якутии будет юбилейным. Исполнится сто лет со дня образования Якутской АССР. К этой дате республика подходит с рекордными бюджетными доходами. О том, чем обусловлен рост экономики, и какие перспективы открываются перед регионом, РИА Новости рассказал председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев.
Алексей Ильич, чем для жителей Якутии будет отмечен год столетия республики?
— 100-летие обретения автономии для нашей республики – это очень важная историческая веха. Благодаря российскому государству, многовековой дружбе с русским народом удалось воплотить мечту многих поколений якутян: обрести самостоятельность, сохранить язык, свою самобытность и культуру. Главное, конечно, помнить свою историю, гордиться своими достижениями. В год столетия запланированы различные мероприятия. Так, Ил Тумэн планирует провести в Совете Федерации Дни Якутии, во время которых будут представлены перспективные вопросы развития республики. В будущем году завершится ввод 100 объектов. Например, республиканские онкологический и кардиологический диспансеры, школы, детские сады, физкультурные комплексы, дома культуры и библиотеки. Многие из объектов уже введены. Кроме того, для каждого родившегося в 2022 году ребенка будет учрежден специальный целевой капитал "Дети столетия" по 100 тысяч рублей.
Район Якутска - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря, 12:00Республика Саха (Якутия)
Республика Саха: развитие экономики и повышение качества жизни населения
Как вы оцениваете состояние бюджета 2021 года? Какие направления станут приоритетными в будущем году?
— Год мы завершаем с бюджетом в более, чем 281 миллиард рублей. А начинали с 236 миллиардов. Практически все обязательства, которые мы взяли на себя в области соцобеспечения, образования, здравоохранения, культуры, спорта, заработной платы, мы обеспечили на 100%. Обеспечили дополнительный рост зарплаты, поддерживаем важнейшую отрасль - ЖКХ.
Что касается бюджета будущего года, мы начинаем с более, чем 264 миллиардов рублей. Это небывалая сумма. Из нее свыше 150 миллиардов – собственные доходы, которые за последние два года увеличились на 32 миллиарда рублей. Это говорит о том, что политика в промышленности, недропользовании, налогообложении дает результаты. Думаю, что в следующем году мы подойдем к 300 миллиардам рублей. Бюджетная политика, сбалансированный бюджет – все это результат эффективного взаимодействия всех ветвей и уровней властей.
Например, мы обратили внимание на прочие категории работников бюджетной сферы, не попавших, к сожалению, в перечень бюджетников, заработная плата которых увеличивается указом президента России. Это 54 тысячи человек. Нам с правительством удалось запланировать увеличение их заработной платы на 6% без привязки к МРОТ. Глава Якутии Айсен Николаев недавно поручил повысить их зарплату на 10%. Будем изыскивать средства вместе с правительством.
На развитие сельского хозяйства также предусмотрены беспрецедентные суммы – более 12,5 миллиардов рублей. Это тоже результат взаимодействия депутатов и политическая воля главы республики. В республике начинается субсидирование растениеводства: зерновых и овощных культур. В два раза будет увеличена субсидия на маточное поголовье лошадей. Впервые с 2013 года миллиард рублей заложен на развитие инфраструктуры сельского хозяйства. Это строительство коровников, летников, изгородей, хранилищ. Ведь сельское хозяйство исконно является основой жизни нашего народа, который, в основном, проживает в сельской местности.
Надо подчеркнуть, что весь бюджет, вся работа государственной и исполнительной власти направлена на повышение благосостояния человека. Думаю, совместными усилиями мы справимся с этой комплексной задачей.
Глава города Якутска Евгений Григорьев - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 10:00Республика Саха (Якутия)
Евгений Григорьев: Якутск станет лучшим в мире городом на вечной мерзлоте
С чем связан рекордный рост доходов бюджета в 2021 году?
— Якутия очень богата природными ресурсами. Но недропользователи приходят с неохотой. У нас очень суровый, резко континентальный климат, недостаточно развита транспортная инфраструктура. За последние два десятилетия мы постарались сделать так, чтобы проблема транспортной доступности была решена. Железная дорога подведена к противоположному берегу Якутска. Приведена в порядок федеральная трасса, сегодня она отвечает нормативам практически на 100 процентов.
И главное - мы делаем инвестиционный климат мягким. Тем компаниям, которые приходят в республику, мы даем пятилетний льготный налоговый период. Яркий пример: "Роснефть" и ее дочерняя компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча". В 2016 году мы дали ей нулевую ставку по налогу на прибыль и имущество. И это сработало. В 2022 году они начнут платить порядка 5-6 миллиардов рублей в республиканский бюджет по тому имуществу, которое они построили с 2016 года. А теперь мы даем им еще один пятилетний период с нулевой ставкой на новое имущество.
Окупились ли крупные проекты, начатые ранее?
— Конечно. Например, Эльгинское угольное месторождение. В советские годы Якутия добывала 9,5 миллионов тонн угля. В этом году мы должны добыть 30 миллионов тонн, а через 5 лет достигнем 55 миллионов тонн. Или взять золото. В советские годы наши показатели составляли 26 тонн в год. Несколько лет тому назад Якутия добывала 17-18 тонн. В этом году достигаем свыше 40 тонн золота.
У нас устойчивый рынок алмазного сырья. Прибыль у компании "АЛРОСА" стабильная. Заработал газопровод "Сила Сибири". Сейчас мы вышли на объем в 4,5 миллиардов кубометров. У нас добывается 17 миллионов тонн нефти. Все эти огромные объемы, конечно, дают свой эффект в виде налоговых и неналоговых доходов в бюджет.
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 10:00Республика Саха (Якутия)
Айсен Николаев: мост через Лену – не блажь, а необходимость для Якутии
При активном участии депутатов Ил Тумэн в законе о господдержке предпринимательства в Арктической зоне появились статьи, касающиеся поддержки коренных малочисленных народов Севера. Какие новшества вы предлагаете для сохранения традиционного природопользования?
— Эти народы всегда жили на этой территории, занимались оленеводством, рыболовством, охотой. И вот пришли люди и начали добывать золото, серебро, другие природные ресурсы. А для домашнего оленеводства требуется огромная территория. Ведь ягель на месте, где паслись олени, восстанавливается через 30 лет. Коренные малочисленные народы Севера защищены специальным законом. Но в других законах – например, о недрах, об открытых акционерных обществах, специальная норма не отражена. За исключением закона о дальневосточном гектаре, от передачи земель для которого мы освободили территории традиционного проживания коренных народов. А в остальных случаях нет ни одного пункта, защищающего права коренных жителей. Наша задача - в том, чтобы их право на традиционный образ жизни соблюдалось во всех других федеральных законах.
В Госдуме есть несколько законопроектов, инициированных парламентом Якутии. В том числе, о мамонтовой фауне и о вечной мерзлоте. Расскажите, пожалуйста, о них.
— Законопроект о мамонтовой фауне инициирован нами, потому что это – немалые доходы, которые идут мимо государства. Люди ищут, находят и продают бивни, поскольку они пользуются спросом. При этом государство процесс не регулирует.
Законопроект по вечной мерзлоте родился из понимания того, что у нас климат теплеет. Так как мы являемся арктическим регионом, это особенно остро отражается на нас. Эксперты говорят о том, что в будущем таяние мерзлоты может привести к необратимым последствиям, в том числе к разрушению сооружений, зданий. Отрадно, что на федеральном уровне обратили на это особое внимание. Надеемся, что наши законопроекты будут поддержаны.
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 05:22Республика Саха (Якутия)
Фонд Якутска направил более ста миллионов рублей на поддержку бизнеса
В своем послании Госсобранию глава республики Айсен Николаев объявил 2022 год Годом матери. Каковы будут меры поддержки матерей со стороны законодателей?
— Якутия занимает первое место в ДФО по рождаемости. Как сказал глава республики, у нас заветная мечта, чтобы в Якутии был миллион жителей. Надеюсь, такими темпами и с такой поддержкой этот показатель будет достигнут в ближайшем будущем. Как я уже отмечал, для каждого ребенка, родившегося в год юбилея республики, мы должны заложить стотысячный капитал.
В течение пяти лет мы должны полностью решить вопросы обеспечения жильем семей, которые имеют пять и более детей. Глава региона рекомендовал муниципальным образованиям полностью освободить такие семьи от налога на имущество физических лиц.
Нам также нужно будет удвоить пакет социальных выплат. Это тоже почти миллиард рублей, который необходимо предусматривать в бюджете.
В счастье всех матерей заключается счастье всего общества. Это слова Айсена Николаева, которые поддержаны всем населением Якутии и нами, депутатским корпусом. Это, действительно, - наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем.
 
Республика Саха (Якутия)ЭкономикаИнтервьюГосударственное Собрание ЯкутииАлексей Еремеев
 
 
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