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В Москве нарядили главную елку страны
В Москве нарядили главную елку страны - РИА Новости, 22.12.2021
В Москве нарядили главную елку страны
На Соборной площади Кремля нарядили главную елку страны, сообщила пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:48
2021-12-22T18:28
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
елена крылова
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На Соборной площади Кремля нарядили главную елку страны, сообщила пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова.Теперь дерево украшают три тысячи метров светодиодных гирлянд, также его подсвечивают 14 прожекторов. На ели висит более 1,4 тысячи игрушек, дизайн которых специально разработали, "чтобы повторить убранство и красоту Соборной площади Московского Кремля". Украшения выполнены из специального перламутрового облегченного материала, поэтому в любую погоду и в любое время суток елка смотрится одинаково нарядно.На церемонию пригласили кадетов Технического пожарно-спасательного колледжа МЧС России.В этот раз решили повторить убранство по мотивам сказки "Морозко", которое было в прошлом году."К сожалению, в прошлом году Кремль в новогодние праздники в связи с ковидными ограничениями был закрыт и немногие смогли посмотреть, поэтому мы ее дополнили, украсили. &lt;…&gt; Дизайн напоминает убранство Соборной площади, красоту сводов Грановитой палаты", — пояснила пресс-секретарь.Крылова отметила, что дереву 94 года, высота 28 метров, диаметр ствола 56 сантиметров, а размах лап 12 метров. Елку срубили в подмосковном Щелково.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадеты МЧС нарядили главную елку страны на Соборной площади Кремля
Кадеты МЧС нарядили главную елку страны на Соборной площади Кремля
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, елена крылова, россия
16:48 22.12.2021 (обновлено: 18:28 22.12.2021)
 
В Москве нарядили главную елку страны

На Соборной площади Кремля главную елку страны украсили более 1,4 тысячи игрушек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На Соборной площади Кремля нарядили главную елку страны, сообщила пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова.
Теперь дерево украшают три тысячи метров светодиодных гирлянд, также его подсвечивают 14 прожекторов. На ели висит более 1,4 тысячи игрушек, дизайн которых специально разработали, "чтобы повторить убранство и красоту Соборной площади Московского Кремля". Украшения выполнены из специального перламутрового облегченного материала, поэтому в любую погоду и в любое время суток елка смотрится одинаково нарядно.
На церемонию пригласили кадетов Технического пожарно-спасательного колледжа МЧС России.
В этот раз решили повторить убранство по мотивам сказки "Морозко", которое было в прошлом году.
"К сожалению, в прошлом году Кремль в новогодние праздники в связи с ковидными ограничениями был закрыт и немногие смогли посмотреть, поэтому мы ее дополнили, украсили. <…> Дизайн напоминает убранство Соборной площади, красоту сводов Грановитой палаты", — пояснила пресс-секретарь.
Крылова отметила, что дереву 94 года, высота 28 метров, диаметр ствола 56 сантиметров, а размах лап 12 метров. Елку срубили в подмосковном Щелково.
Красавица из Щелково: главная новогодняя ель России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.

Специалисты перемещают главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево городского округа Щелково, в специальный автопоезд для отправки на Соборную площадь Кремля
1 из 10

Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.

Лесоруб спиливает елку в деревне Новопареево городского округа Щелково
2 из 10

Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.

Директор Московского учебно-опытного филиала, лесничий Олег Корегин во время театрализованного представления в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
3 из 10

Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.

Специалисты перемещают главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево городского округа Щелково, в специальный автопоезд для отправки на Соборную площадь Кремля
4 из 10

Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.

Театрализованное представление в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
5 из 10

Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.

Собака породы вельш-корги в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
6 из 10

Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

Дед Мороз и Снегурочка выступают на театрализованном представлении в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
7 из 10

Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.

Священнослужитель в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
8 из 10

Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.

Специалисты поднимают автокраном главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево
9 из 10

Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.

Лесоруб перед рубкой главной новогодней елки в деревне Новопареево городского округа Щелково
10 из 10

Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 10

Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 10

Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 10

Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый годЕлена КрыловаРоссия
 
 
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