В Москве нарядили главную елку страны

На Соборной площади Кремля главную елку страны украсили более 1,4 тысячи игрушек
Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.
Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.
Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.
Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.
Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.
Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.
Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.
Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.
Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.
Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.
Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.
Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.
Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.
Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.
Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.
Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.
Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.
Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.
Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.
Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.
Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.
Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.
Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.
Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.
Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.
Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.
Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.
Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.
Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.
Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.