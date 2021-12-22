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В Москве нарядили главную елку страны

В Москве нарядили главную елку страны - РИА Новости, 22.12.2021

В Москве нарядили главную елку страны

На Соборной площади Кремля нарядили главную елку страны, сообщила пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:48

2021-12-22T16:48

2021-12-22T18:28

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новый год

елена крылова

россия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. На Соборной площади Кремля нарядили главную елку страны, сообщила пресс-секретарь Управления делами президента Елена Крылова.Теперь дерево украшают три тысячи метров светодиодных гирлянд, также его подсвечивают 14 прожекторов. На ели висит более 1,4 тысячи игрушек, дизайн которых специально разработали, "чтобы повторить убранство и красоту Соборной площади Московского Кремля". Украшения выполнены из специального перламутрового облегченного материала, поэтому в любую погоду и в любое время суток елка смотрится одинаково нарядно.На церемонию пригласили кадетов Технического пожарно-спасательного колледжа МЧС России.В этот раз решили повторить убранство по мотивам сказки "Морозко", которое было в прошлом году."К сожалению, в прошлом году Кремль в новогодние праздники в связи с ковидными ограничениями был закрыт и немногие смогли посмотреть, поэтому мы ее дополнили, украсили. <…> Дизайн напоминает убранство Соборной площади, красоту сводов Грановитой палаты", — пояснила пресс-секретарь.Крылова отметила, что дереву 94 года, высота 28 метров, диаметр ствола 56 сантиметров, а размах лап 12 метров. Елку срубили в подмосковном Щелково.

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Кадеты МЧС нарядили главную елку страны на Соборной площади Кремля Кадеты МЧС нарядили главную елку страны на Соборной площади Кремля 2021-12-22T16:48 true PT0M34S

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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год, елена крылова, россия